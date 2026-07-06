جاماندگان بدرقه؛ روایت ارومیه از وداعی که نخواست ناتمام بماند

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: امروز دوشنبه همزمان با تشییع میلیونی پیکر پاک رهبر شهید انقلاب در ارومیه میدان ولایت فقیه میعادگاه‌ تجمع شبانه‌ مردم مبعوث شده بار دیگر صحنه حضور دلدادگان و عاشقان ولایتی باشد که فرصت حضور در پایتخت را نداشتند اما دل های خود را راهی وداع باشکوه با قائد شهید بکنند.

مراسم نمادین وداع با شهید رهبر انقلاب امروز دوشنبه با حضور باشکوه وحماسی مردم، مسئولان، خانواده های شهدا از میدان ولایت فقیه تا مصلی امام (ره) ارومیه در حال برگزاری است و آمده اند تا ضمن ادای احترام ودین خود به رهبرشهید خود تجدید عهدی با آرمان های والای انقلاب داشته باشند.

در میان جمعیت، جمله‌ای بارها شنیده می‌شد؛ «کاش می‌توانستیم در مراسم اصلی باشیم.» برخی از روزهای قبل برای رفتن برنامه‌ریزی کرده بودند، اما شرایط، فرصت یا فاصله، اجازه سفر نداده بود. حالا آیین نمادین وداع در ارومیه، برای آنها تنها یک مراسم نبود؛ فرصتی بود تا احساس کنند از آخرین بدرقه جا نمانده‌اند.

در گوشه‌ای از مراسم، پیرمردی که عصا به دست در صف ایستاده بود، می‌گفت مسیر تهران برایش دور بود، اما دلش راضی نمی‌شد در این وداع هم غایب باشد. چند قدم آن‌طرف‌تر، مادری دست فرزندش را گرفته بود و برای او از چرایی این حضور می‌گفت. جوانانی که پرچم‌های عزا را بر دوش داشتند، در سکوت کنار یکدیگر ایستاده بودند و هر از گاهی با زمزمه صلوات، همراهی خود را با مراسم نشان می‌دادند.

مردم ولایی ارومیه آمده اند تا بگویند فاصله جغرافیایی نمی‌تواند احساس تعلق و ارادت را کم‌رنگ کند. برای بسیاری، حضور در این آیین نمادین، ادامه همان بدرقه‌ای بود که هزاران کیلومتر آن‌سوتر جریان داشت.

ارومیه در این روز، تنها میزبان یک مراسم یادبود نیست شهری بود که تلاش می کند سهم خود را از بدرقه ادا کند، برای مردمی که در آن حضور داشتند، روایت یک دلتنگی مشترک است؛ دلتنگی کسانی که باور داشتند گاهی نرسیدن به مقصد، مانع همراهی با یک راه نمی‌شود و می‌توان از صدها کیلومتر دورتر نیز، سهمی از یک بدرقه تاریخی داشت.

راه رهبر شهید انقلاب را ادامه می دهیم

در میان جمعیت، یکی از شهروندان ارومیه با چشمان اشک بار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از چند روز قبل دنبال این بودم که خودم را به مراسم اصلی برسانم، اما نشد. وقتی شنیدم در ارومیه هم مراسم وداع برگزار می‌شود، احساس کردم این کمترین کاری است که می‌توانم انجام بدهم. دلمان نمی‌خواست از این بدرقه جا بمانیم.

نیما حسینی ادامه داد: تاسف می خورم هیچ وقت نشد رهبر شهیدم را از نزدیک ببینم اما عهد می بندم تا آخرین قطره خونم پیرو راه رهبر شهیدم باشم.

چند قدم آن‌سوتر خانم میانسالی که همراه دختر نوجوانش در مراسم حاضر شده بود، گفت: حیف بعد از شهادت رهبر شهیدمان ایشان را بهتر شناختیم امروز همراه دخترم آمدم اگر نتوانستیم تهران برویم، حداقل اینجا کنار مردم باشیم.

وی با تاکید بر اینکه همانطور که رهبر شهیدمان بارها در سخنرانی هایشان تاکید داشتند پیروزی حق علیه باطل قطعی است و امیدواریم انتقام خون ایشان و شهدای جنگ بزودی با نابودی رژیم کودک کش اسراییل گرفته شود.

رهبر شهید انقلاب حتی با شهادتش عزت را به ملت هدیه داد

نجفی از دانشجویان ارومیه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خیلی غطبه می خورم به حال کسانی که الان در تهران در مراسم تشییع آقای شهید حضور دارند الان در این مراسم هستم تا ادای دین کنم به رهبر شهیدم و بگویم راه ایشان همیشه ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: عزت، ایستادگی و مقاومت امروز ملت ایران در سایه رهنمودهای ایشان نصیب کشور شده حتی با شهادت مظلومانه خود نیز بار دیگر عزت و اقتدار را به ایران هدیه دادند.

رهبر شهید انقلاب پرچم ظلم ستیزی ومبارزه با استکبار جهانی را در اهتزار نگه داشتند

نماینده مردم آذربایجان‌غربی درمجلس خبرگان رهبری گفت: در این ایام شاهد تشییع میلیونی و باشکوه رهبر شهید انقلاب هستیم رهبری که در قرن اخیر پرچم ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار جهانی را در اهتزار نگه داشتند.

آیت الله عسگر دیرباز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت تبیین ویژگی‌های شخصیتی و انقلابی رهبر شهید برای نسل جوان، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، امید و حفظ انسجام ملی هستیم.

وی با اشاره به ابعاد شخصیتی و انقلابی رهبر شهید اظهار کرد: اخلاص، روحیه مردمی، پایبندی به ارزش‌های اسلامی و حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که باید برای نسل جوان تبیین شود.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرنگان رهبری با بیان اینکه حضور گسترده مردم، پیام روشنی از وحدت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب برای جبهه مقاومت و جهان اسلام دارد و نشان می‌دهد ملت ایران در مقاطع حساس با انسجام در صحنه حضور دارد.

آیت الله دیرباز خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب در طول عمر بابرکت خود جبهه مقاومت را تقویت کرده و توانستند در برابر ظلم ظالمان دنیا ایستادگی کنند و عزت و اقتدار را نصیب مردم ایران‌کنند امروز این امر به الگوی تمام آزادی خواهان جهان تبدیل شده است.

وی خاطر نشان‌کرد: حفظ وحدت، افزایش بصیرت عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز جامعه است.

رهبر شهید الگوی تمام‌عیار «ایستادن تا آخرین لحظه» برای نظام تعلیم و تربیت هستند

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از رهبر شهید انقلاب به عنوان الگوی تمام‌عیار «ایستادن تا آخرین لحظه» برای نظام تعلیم و تربیت هستند گفت: حضور در این مراسم را یک «تکلیف الهی و انقلابی» است.

علی اکبر صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب نماد استکبارستیزی و استعمارستیزی در عصر ما بودند. ایشان با تمام وجود در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان ایستادند و پرچم آزادی‌خواهی را برافراشته نگه داشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به مقام والای این شهید، افزود: معامله ایشان با خداوند، معامله‌ای حسینی بود. همان‌طور که امام حسین (ع) برای احیای ارزش‌های الهی، جان خود و خانواده‌شان را تقدیم کردند، رهبر عزیز ما نیز تا آخرین لحظه حیات در کنار مردم ماندند و جان و هستی خود را فدای سعادت امت کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی اضافه کرد: ایشان الگوی تمام‌عیار «ایستادن تا آخرین لحظه» برای نظام تعلیم و تربیت هستند.

حضور خانواده های، اهل سنت، ادیان و مذاهب در مراسم وداع جاماندگان رهبر شهید انقلاب در ارومیه ضم‌نمایش صحنه های وحدت و همدلی بیانگر اتحاد و عشق به ولایت و انقلاب در این دیار مرزی نیز به شمار می رود.