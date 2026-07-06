مدیرعامل برق استان تهران:مردم کمک کنند تااز اوج مصرف تابستان عبور کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی،بعد از ظهر دوشنبه، پس از حضور در مراسم تشییع رهبر شهید به همراه جمعی از معاونان، مدیران و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، بر ضرورت مشارکت مردم برای عبور موفق از اوج بار تابستان تأکید کرد.

وی که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران است، اظهار کرد: حضور پرشور مردم در مراسم تشییع، نمادی از همبستگی ملی بود و همکاران ما نیز در روزهای گرم تابستان به‌صورت شبانه‌روزی برای تأمین برق پایدار مشترکان تلاش می‌کنند.

محمودی افزود: این تلاش‌ها ادامه مجاهدت‌های کارکنان صنعت برق در روزهای جنگ ۴۰ روزه است که با فعالیت شبانه‌روزی، پایداری شبکه برق را در شرایط دشوار حفظ کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با درخواست از شهروندان برای همراهی در مدیریت مصرف برق، تصریح کرد: همان‌گونه که مردم با حضور پرشور خود در مراسم تشییع، همبستگی و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند، با رعایت الگوهای مصرف نیز می‌توانند در حفظ پایداری شبکه برق سهیم باشند.

وی خاموش کردن وسایل سرمایشی هنگام خروج از منزل یا محل کار، تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی را از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت مصرف برق در فصل تابستان عنوان کرد.