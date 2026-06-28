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۷ تیر ۱۴۰۵، ۶:۵۰

هشدار رگبار بارش‌های تابستانی در ۱۰ استان؛ کاهش دمای تهران از دوشنبه

هشدار رگبار بارش‌های تابستانی در ۱۰ استان؛ کاهش دمای تهران از دوشنبه

یک مقام مسئول سازمان هواشناسی با هشدار نسبت به وقوع رگبارهای تابستانی در ۱۰ استان، از وزش باد شدید و گردوخاک در برخی مناطق کشور و کاهش نسبی دمای هوا در تهران از روز دوشنبه (۸ تیر) خبر داد.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، گفت: امروز (یکشنبه، ۷ تیر) در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز و شمال استان‌های زنجان و قزوین، رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (دوشنبه، ۸ تیر) نیز در برخی نقاط شمال غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق و ارتفاعات و دامنه‌های البرز، رگبار باران، رعد و برق و گاهی وزش باد رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روزهای سه‌شنبه (۹ تیر) و چهارشنبه (۱۰ تیر) نیز در شمال غرب کشور، سواحل دریای خزر، شمال شرق، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و برخی مناطق مرکز کشور، رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: طی سه روز آینده، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و مرکز کرمان و ارتفاعات هرمزگان، رشد ابر، گاهی همراه با رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.

ضیائیان با اشاره به وضعیت وزش باد در کشور اظهار کرد: از امروز تا روز سه‌شنبه، در مناطق غرب، جنوب، جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، شمال شرق، شرق و جنوب شرق، در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد نیز گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی دور از انتظار نخواهد بود.

وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۷ تیر) صاف خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت باد، گاهی همراه با وزش باد شدید، پیش‌بینی می‌شود. همچنین حداقل دمای تهران ۲۳ و حداکثر دمای آن ۳۸ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان تهران، افزود: تا پیش از ظهر روز دوشنبه (۸ تیر)، در نیمه غربی و جنوبی استان، به‌ویژه مناطق جنوب غربی، در برخی ساعات وزش باد بسیار شدید و احتمال وقوع طوفان، گاهی همراه با خیزش یا انتقال گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین در بخش‌های مرکزی استان نیز گاهی وزش باد شدید و احتمال وقوع تندبادهای لحظه‌ای وجود دارد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: از روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، کاهش نسبی دما در استان تهران مورد انتظار است.

کد مطلب 6872158
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • فریدون IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اوضاع جوی ایران در حال تغییر است وزارت کشاورزی و هواشناسی مراقب باشد که برنامه ریزی برای سالهای پر باران داشته باشد . بارندگی فراوان ایران را بهشت خواهد کرد

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