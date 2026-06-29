داداشی: وزش باد و رگبار پراکنده تا چهارشنبه در خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، شرایط ناپایدار جوی طی روز دوشنبه بهصورت افزایش ابر، بهویژه در مناطق شرق و جنوب شرق استان، وزش باد شدید تا بسیار شدید در نیمه جنوبی و رگبار باران و رعد و برق پراکنده در دامنهها و ارتفاعات قله شاهجهان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: با توجه به شدت وزش باد و بارشهای پیشبینیشده، هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده که اعتبار آن تا امشب ادامه دارد.
وی ادامه داد: در روزهای سهشنبه و چهارشنبه نیز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، وزش باد شدید بهویژه در نیمه جنوبی استان، رشد ابر، بارش باران و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد و احتمال بارش در دامنهها و ارتفاعات قله شاهجهان بیشتر است.
داداشی تصریح کرد: برای روزهای پنجشنبه و جمعه، آسمان استان در اغلب ساعات صاف پیشبینی میشود، اما در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد، بهویژه در مناطق جنوبی، همراه با گرد و خاک محلی دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: تا پایان هفته تغییرات دمایی قابل توجهی پیشبینی نمیشود و تنها نوسانات جزئی دما در استان رخ خواهد داد.
وی افزود: طی شبانهروز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۴ درجه سانتیگراد خنکترین و صفیآباد با بیشینه دمای ۳۷ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان بودند. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد در این مدت به ترتیب ۱۷ و ۲۶ درجه سانتیگراد ثبت شد.
داداشی بیان کرد: در میان مراکز شهرستانهای استان نیز راز با ۱۵ درجه سانتیگراد خنکترین و صفیآباد با ۳۷ درجه سانتیگراد گرمترین مرکز شهرستان گزارش شدهاند.
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