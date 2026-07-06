  1. جامعه
  2. شهری
۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

بازدید چمران از مرکز کنترل ترافیک همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید

بازدید چمران از مرکز کنترل ترافیک همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با حضور در مرکز مدیریت ترافیک، از روند پایش هوشمند معابر و تمهیدات ترافیکی پیش‌بینی‌شده برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با حضور در مرکز مدیریت ترافیک، از روند پایش هوشمند معابر و تمهیدات ترافیکی پیش‌بینی‌شده برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب بازدید کرد.

در جریان این بازدید که محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار و اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران حضور داشتند، گزارش‌های مربوط به آمادگی‌های موجود، اقدامات اجرایی و تمهیدات فنی و عملیاتی انجام‌شده به سمع و نظر حضار رسید.

به‌منظور مدیریت هوشمندانه، رصد دقیق وضعیت معابر و اجرای تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، در مرکز مدیریت ترافیک تهران، روند پایش لحظه‌ای شبکه معابر، عملکرد سامانه‌های هوشمند ترافیکی و هماهنگی‌های عملیاتی انجام‌شده جهت تسهیل تردد شهروندان و شرکت‌کنندگان در مراسم عملیاتی شده است.

کد مطلب 6880812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها