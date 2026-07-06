به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد باقری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح تمهیدات حوزه سلامت برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهر مقدس قم، از بسیج همه جانبه ظرفیتهای امدادی و درمانی خبر داد.
باقری با اعلام جزئیات ناوگان استقرار یافته اظهار داشت: ۷۵ دستگاه آمبولانس، ۱۵ دستگاه اتوبوسآمبولانس و ۲ فروند بالگرد امدادی برای پوشش خدمات درمانی و امدادرسانی به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم در نقاط مختلف شهر مستقر شدهاند.
وی در خصوص نحوه توزیع این تجهیزات بیان کرد: ناوگان امدادی مذکور پس از استقرار اولیه در پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم، بر اساس برنامهریزیهای عملیاتی صورتگرفته، به مسیرهای اصلی برگزاری مراسم، از جمله بلوار پیامبر اعظم (ص)، بلوار انتظار و سایر نقاط پیشبینیشده اعزام شدهاند.
رئیس اورژانس قم با تأکید بر اینکه سلامت زائران اولویت اصلی است، افزود: تیمهای اورژانس، کادر درمان و نیروهای امدادی با پشتیبانی بالگردهای امدادی، به طور شبانهروزی آماده ارائه خدمات فوریتهای پزشکی و انتقال سریع مصدومان احتمالی در طول مسیرهای تشییع هستند.
باقری در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی قم با همکاری نیروهای هلالاحمر و سایر دستگاههای امدادی، همه ظرفیتهای درمانی، بهداشتی و امدادی خود را به کار گرفته است تا مراسم تشییع رهبر شهید در فضایی ایمن و با ارائه خدمات مطلوب سلامت برگزار شود.
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