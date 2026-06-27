اورژانس تهران با ۳۱۷ آمبولانس آماده پوشش مراسم تشییع رهبر شهید شد

به گزارش خبرنگارمهر، اسماعیل فراهانی قائممقام اورژانس استان تهران صبح امروز (شنبه) در نشست هماهنگی ترافیکی مراسم تشییع رهبر شهید با اشاره به مسئولیت اورژانس استان تهران در این مراسم اظهار داشت: از سوی ستاد تشییع، مسئولیت کمیته امداد و فوریتهای پزشکی به اورژانس استان تهران محول شده است و بر همین اساس، برنامهریزیها و تدابیر لازم برای پوشش و ارائه خدمات اورژانس و فوریتهای پزشکی به همه افرادی که در این مراسم شرکت میکنند و از زمان ورود تا پایان حضورشان در تهران انجام شده است.
وی افزود: تمامی هماهنگیها، دستورالعملها و طرحهای امدادی تدوین و ابلاغ شده و همکاری و هماهنگی لازم با سایر کمیتههای دستاندرکار برگزاری مراسم نیز در حال انجام است.
قائممقام اورژانس استان تهران درباره ظرفیتهای امدادی پیشبینیشده گفت: در شعاع یک و نیم کیلومتری مصلای تهران، ۳۱۷ دستگاه آمبولانس، ۳۰۰ دستگاه موتورلانس، ۴۰ دستگاه اتوبوسآمبولانس و ۶ فروند بالگرد اورژانس هوایی برای ارائه خدمات مستقر خواهند شد.
فراهانی ادامه داد: همچنین ۱۸ پست امدادی با پراکندگی مناسب در محدوده مصلی و مسیرهای پیشبینیشده مستقر میشوند و یکهزار و ۵۰۰ نفر نیروی انسانی بهصورت شبانهروزی در این محدوده خدماترسانی خواهند کرد.
وی با اشاره به احتمال گرمازدگی شرکتکنندگان در مراسم اظهار کرد: با توجه به گرمای هوا و پیادهروی زائران تا محل برگزاری مراسم، بیش از ۱۰۰ هزار سرم در کامیونهای یخچالدار پیشبینی شده است و اتاقهای سرد و امکانات درمانی کافی نیز برای رسیدگی به افرادی که دچار گرمازدگی شوند، آماده شده است.
قائممقام اورژانس استان تهران افزود: ۶ بیمارستان صحرایی نیز در مصلای تهران مستقر خواهند شد و خدمات درمانی تخصصی را به مراجعهکنندگان ارائه میکنند. همچنین هماهنگیهای لازم با بیمارستانهای استان تهران، اعم از شهر تهران و شهرستانها، انجام شده و همه مراکز درمانی آمادگی پذیرش و درمان بیماران را دارند.
فراهانی با بیان اینکه مسیرهای ورودی و خروجی استان تهران نیز از نظر امکانات امدادی تقویت میشوند، گفت: آمبولانسها، اتوبوسآمبولانسها و اورژانس هوایی در محورهای ورودی و خروجی استان مستقر خواهند شد تا در صورت وقوع هرگونه حادثه برای زائران در مسیر تردد، خدمات امدادی بهسرعت ارائه شود.
وی همچنین از هماهنگی با سازمان بهشت زهرا(س) خبر داد و اظهار کرد: هماهنگیهای لازم برای استقرار خودروهای حمل متوفی در محدوده مصلای تهران انجام شده است تا در صورت وقوع موارد احتمالی، خدمات لازم بدون وقفه ارائه شود.
قائممقام اورژانس استان تهران با اشاره به یکی از مهمترین دغدغههای حوزه اورژانس پیشبیمارستانی گفت: موضوع مسیر امدادی و انتقال ناوگان آمبولانس در جلسات مشترک با پلیس راهور، بهویژه با سردار موسویپور، بررسی و برای آن برنامهریزی شده است تا در صورت نیاز به انتقال مصدومان یا بیماران از محدوده مراسم به بیمارستانها، این عملیات بدون مشکل انجام شود.
فراهانی با اشاره به آمادگی اورژانس در سراسر کشور اظهار کرد: علاوه بر تمهیدات استان تهران، تمام پایگاههای اورژانس کشور نیز برای ارائه خدمات به افرادی که با ناوگان حملونقل عمومی یا خودروهای شخصی در حال تردد هستند، در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی افزود: در مجموع سههزار و ۵۶۸ پایگاه اورژانس در سطح کشور آماده ارائه خدمات هستند که از این تعداد، یکهزار و ۵۱۱ پایگاه در شهرها و دوهزار و یک پایگاه در جادههای کشور مستقر هستند.
قائممقام اورژانس استان تهران در پایان تأکید کرد: با توجه به گستردگی و پیچیدگی این مأموریت، هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مختلف انجام شده است و امیدواریم مراسم تشییع در تهران، قم و مشهد با امنیت کامل، سلامت شرکتکنندگان و بدون مشکل برگزار شود و اورژانس کشور و اورژانس استان تهران نیز در این برنامه ملی، خدمتگزار مردم باشند.
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