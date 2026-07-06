چین یک موشک راهبردی را در اقیانوس آرام آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وانگ شومینگ سخنگوی نیروی دریایی چین در بیانیه‌ای که در فضای مجازی نیروی دریایی در اپلیکیشن وی چت چین منتشر کرد، گفت: در ساعت ۱۲:۰۱ ظهر روز ۶ ژوئیه، یک زیردریایی هسته‌ای استراتژیک نیروی دریایی ارتش آزادی‌بخش خلق چین با موفقیت یک موشک استراتژیک حامل کلاهک آموزشی را به سمت دریای آزاد اقیانوس آرام پرتاب کرد.

خبرگزاری نیو چین (شین هوا) نیز گزارش داد ارتش چین روز دوشنبه یک موشک آزمایشی از یک زیردریایی هسته ای به سمت اقیانوس آرام انجام داد.

این خبرگزاری توضیح داد که یک زیردریایی هسته ای متعلق به نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق این موشک را که حامل کلاهک مشقی بود به سمت آب های بین المللی در اقیانوس آرام شلیک کرد. این خبرگزاری اشاره ای به جزئیات بیشتر در مورد مکان اصابت موشک در منطقه مشخص، نداشت.

شین هوا این پرتاب را یک «تدارکات معمول» در مانورهای نظامی سالانه چین توصیف و تاکید کرد که این پرتاب علیه هیچ کشور یا هدف خاصی انجام نشده است.

پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا در واکنش به این اتفاق هشدار داد که پرتاب آزمایشی یک موشک دوربرد چین در جنوب اقیانوس آرام، منطقه را «بی ثبات» خواهد کرد.

وزیر خارجه استرالیا به خبرنگاران گفت: استرالیا به چین هشدار داده که ما این موضوع را بی‌ثبات‌کننده برای منطقه می‌دانیم.

دولت ژاپن نیز اعلام کرد که اطلاعیه پرتاب موشک را دریافت کرده است و از چین خواست در تصمیم خود تجدید نظر کند. خبرگزاری کیودو به نقل از یک منبع دولتی ژاپن گزارش داد که این موشک در خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن سقوط کرده است.

چین آخرین آزمایش موشک بالستیک قاره پیما خود را در سال 2024 انجام داد که توانایی های نظامی رو به رشد این کشور را برجسته کرد.