شگفتی در شبکه «ایکس»؛ چرا تشییع رهبر شهید محاسبات غرب را به هم ریخت؟

به گزارش خبرنگار مهر ترور ددمنشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط محور غربی-صهیونیستی، برخلاف تمام طراح‌های از پیش‌تعیین‌شده اتاق‌های فکر واشنگتن و تل‌آویو، نه تنها به تضعیف یا فروپاشی ساختار سیاسی ایران نینجامید، بلکه خروج اقیانوس بی‌کران و ده‌ها میلیونی مردم در شهرهای مختلف کشور برای تشییع پیکر رهبرشان، زلزله‌ای سیاسی در افکار عمومی و فضای نخبگانی جهان ایجاد کرد. این حماسه بی‌نظیر که بازتابی وسیع و بی‌سابقه در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) داشت، به سرعت فضای مجازی را به میدان اعتراف بزرگ تحلیل‌گران ارشد، استادان علوم سیاسی غربی و خبرنگاران بین‌المللی تبدیل کرد؛ رویدادی که به باور کارشناسان، تمام مدل‌سازی‌های امنیتی و استراتژیک غربی را به طور کامل در هم شکست.

ابعاد جمعیت حاضر در خیابان‌های تهران، قم و سایر شهرهای ایران به قدری خیره‌کننده و تکان‌دهنده بود که حتی رسانه‌های جریان اصلی و محافظه‌کار غربی نیز نتوانستند چشم خود را بر این واقعیت عیان ببندند. روزنامه معتبر و بین‌المللی فایننشال تایمز با انتشار تصاویری از شکوه حضور توده‌ها اذعان کرد که تشییع پیکر رهبر عالی ایران با حضور جمعیتی میان ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر، به عنوان یکی از بزرگترین تشییع جنازه‌های تاریخ مدرن ثبت شده است. همزمان، خبرگزاری رویترز با انتشار ویدیوهایی از خروش مردم در پایتخت مذهبی ایران گزارش داد که جمعیت عظیمی از عزاداران در شهر قم، به عنوان یکی از مقدس‌ترین شهرهای جهان تشیع، برای وداع با رهبر خود گرد هم آمده‌اند. این موج بزرگ در تحلیل ماریو نوفل، فعال و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی با بیش از سه و نیم میلیون دنبال‌کننده نیز منعکس شد. نوفل با استناد به گزارش‌های میدانی شبکه الجزیره تاکید کرد که این مراسم با حضور بیش از ۱۰ میلیون نفر تنها در شهر تهران، عملاً بزرگترین تشییع جنازه در تاریخ بشر به شمار می‌رود. وی در ادامه تحلیل خود اشاره کرد که بر اساس برآوردهای آماری، حجم کلی مشارکت در مراسم‌های وداع در شهرهای مختلف ایران و عراق از مرز ۲۰ میلیون نفر عبور کرده است. همچنین رایان روزبیانی، دیگر فعال رسانه‌ای، با انتشار تصاویری هوایی از این اقیانوس انسانی، تصریح کرد که این رویداد در حال تبدیل شدن به بزرگترین و بی‌نظیرترین تشییع جنازه ثبت شده در تاریخ جهان است.

اما بزرگترین ضربه این خروش مهارناپذیر، به محاسبات استراتژیک اندیشکده‌های نظامی و امنیتی غرب وارد شد؛ جایی که استادان برجسته علوم سیاسی خط بطلانی بر فرضیات پیشین واشنگتن کشیدند. پروفسور رابرت ای. پیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو و مدیر پروژه شیکاگو در زمینه امنیت و تهدیدات (CPOST)، در تحلیلی بسیار عمیق و راهبردی در شبکه ایکس یادآور شد که جنگ غربی‌ها علیه ایران در زمان واقعی در حال تغییر ساختار است. این تئوریسین برجسته امنیتی تاکید کرد که بزرگترین تغییر کنونی، تحولات تنگه هرمز نیست، بلکه این اقیانوس تاریخی و بی‌سابقه از مردمی است که خیابان‌ها را برای تشییع رهبر عالی ایران پر کرده‌اند؛ اتفاقی که به طور کامل اهرم فشار تهران را در معادلات جهانی جابه‌جا می‌کند.

پروفسور پیپ صراحتاً اعتراف کرد که این اتحاد بی‌نظیر، نتیجه مستقیم ترور خارجی رهبر عالی است و از آنجا که ایران از این بحران بزرگ جان سالم به در برد، اکنون همه‌چیز تغییر کرده و جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت نوظهور و مسلط خاورمیانه تثبیت شده است، به طوری که دیگر هیچ شانسی وجود ندارد که تهران داوطلبانه از نظارت و کنترل خود بر تنگه استراتژیک هرمز عقب‌نشینی کند. در همین راستا، ماریو نوفل نیز به شکست فاحش برآوردهای جاسوسی اشاره کرد و فاش ساخت که هرچند جامعه اطلاعاتی آمریکا همیشه ارزیابی می‌کرد که ترور رهبر عالی باعث اتحاد مردم پشت سر نظام می‌شود، اما جمعیت حاضر در این تشییع، این فرضیه را در مقیاسی حماسی اثبات کرد که هیچ یک از سازمان‌های امنیتی غربی حتی توان مدل‌سازی و پیش‌بینی ابعاد آن را نداشتند.

این بیداری ژئوپلیتیک و خروش مردمی، پیامدهای عمیقی نیز در جبهه ضدامپریالیستی بر جا گذاشت. امبویسنی ندلوزی، فعال سیاسی سرشناس و مجری پادکست رنسانس آفریقا با نزدیک به دو میلیون دنبال‌کننده، با انتشار تصاویری از حرکت جمعیت میلیونی به سمت میدان آزادی تهران نوشت که این مراسم بزرگترین تشییع جنازه ثبت شده در تاریخ است که در آن بیش از ۲۰ میلیون ایرانی، رهبر خود را به عنوان مظهر مقاومت و یک شهید در آغوش کشیدند. ندلوزی با طعنه به مقامات کاخ سفید یادآور شد که ترامپ و اتاق‌های فکر آمریکا تصور می‌کردند می‌توانند بر مردمی که خود مخترع شطرنج بوده‌اند پیروز شوند؛ آن‌ها انتظار داشتند ایران پس از این ترور دچار فروپاشی، تزلزل و جنگ داخلی شود تا بتوانند یک حکومت دست‌نشانده غربی مانند کودتای سال ۱۹۵۳ (۲۸ مرداد) را روی کار بیاورند، اما این توطئه با شکست کاملی مواجه شد و ایران مقتدرتر از همیشه بر جای خود ایستاده است. دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور سابق و معاون شورای امنیت ملی روسیه نیز به نمایندگی از رهبری و مردم کشورش، با انتشار پیامی رسمی، شهادت جانگداز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را تسلیت گفت و تاکید کرد که روسیه در این ضایعه جبران‌ناپذیر در کنار ملت ایران به سوگ نشسته است. از سوی دیگر، جکسون هینکل، فعال رسانه‌ای آمریکایی، با انتشار تصویری از حضور علمای کهنسال و شخصیت‌های باسابقه نظام در پیاده‌روی تشییع تهران نوشت مردانی که سن و سابقه مجاهدت آن‌ها حتی از کل تاریخ تاسیس رژیم جعلی اسرائیل بیشتر است، پا به پای این ملت در مراسم وداع با رهبر شهید خود قدم برداشتند.

حضور بی‌سابقه و میلیونی قشرهای مختلف مردم، گزاره‌ها و پروپاگاندای چندده‌ساله رسانه‌های غربی درباره عدم محبوبیت نظام در ایران را به طور کامل متلاشی کرد. آرفا خانم شیروانی، خبرنگار برجسته و سردبیر ارشد رسانه هندی *The Wire* با بیش از یک میلیون دنبال‌کننده که خود برای پوشش مستقیم مراسم در ایران حضور داشت، با انتشار ویدیویی هوایی از مصلای تهران سوالی بنیادین و چالش‌برانگیز را پیش چشم مخاطبان جهانی گذاشت و نوشت شگفت‌انگیز است؛ چرا باید این‌همه آدم برای گفتن آخرین خداحافظی با کسی که رسانه‌های غربی همواره او را "دیکتاتور" می‌نامیدند به خیابان بیایند؟ غرب باید به این موضوع عمیقاً فکر کند. بوشرا شیخ، روزنامه‌نگار مستقل بین‌المللی حاضر در میدان نیز در واکنشی مشابه اظهار داشت که ماشین پروپاگاندای غرب برای دهه‌ها درباره ایران، توان هسته‌ای و جایگاه رهبری در حال دروغ‌گویی به افکار عمومی بود و حالا که با این واقعیت مواجه شده‌اند، تلاش می‌کنند بگویند این جمعیت خروشان هوش مصنوعی است؛ اما مردم ایران با حضور خود سخن گفتند و نشان دادند که عاشق دین، وطن و رهبر خود هستند. در این میان، حساب کاربری بین‌المللی *Propaganda & co* با مقایسه آماری و تصویری تشییع ملکه انگلیس و رهبر انقلاب به افشاگری پرداخت و یادآور شد که در سال ۲۰۲۲ تنها یک میلیون نفر در مراسم تشییع ملکه الیزابت شرکت کردند، در حالی که حداقل ۱۲ میلیون نفر در تشییع آیت‌الله خامنه‌ای حاضر شدند؛ با این حال رسانه‌های غربی ادعا می‌کردند مردم ملکه را دوست داشتند اما ایرانی‌ها از رهبرشان متنفرند، گزاره‌ای که با دیدن این تصاویر، کذب بودن آن بر همگان آشکار می‌شود. خالد بیگ، مجری و فعال رسانه‌ای کشمیر نیز با اشاره به حضور خبرنگاران ارشد هند در پوشش این مراسم، شجاعت رسانه‌های مستقل در به تصویر کشیدن این واقعیت عینی را ستود. همچنین محبوبا مفتی، سیاست‌مدار برجسته و رئیس حزب JKPDP کشمیر، با انتشار تصاویری از حضور خود در تهران، رهبر شهید ایران را شخصیتی بزرگ، شجاع و مدافع راستین مظلومان جهان نامید که با شهامت در برابر جریان‌های ظالم تاریخ ایستادگی کرد.

دیمیتری لسکاریز، حقوق‌دان و خبرنگار مستقل غربی نیز بر این نکته صحه گذاشت که تشییع پیکر رهبر ایران به بستر مهمی برای گفتگوی مستقیم خبرنگاران خارجی با مقامات دیپلماتیک ایران تبدیل شد تا صدای مظلومیت و اقتدار ایران بدون واسطه به جهان برسد.

در نقطه مقابل، نگاهی به واکنش‌های همراه با خشم و عصبانیت چهره‌های تندروی آمریکایی و نزدیک به رژیم صهیونیستی، عمق شوک و ناامیدی آن‌ها از پایداری ایران را برملا می‌کند. مارک لوین، مجری صهیونیست و تندروی آمریکایی، با ابراز ناامیدی شدید در توییتی اعتراف کرد که برخلاف تصورات، مقامات ارشد ده‌ها کشور جهان از جمله قطر، عربستان سعودی، هند، چین و ترکیه در مراسم تشییع شرکت کرده‌اند و این حضور دیپلماتیک ثابت می‌کند که نظام ایران نه تنها با این ترور ضربه نخورده، بلکه محترم‌تر، منسجم‌تر و پابرجاتر از قبل از جنگ به مسیر خود ادامه می‌دهد؛ واقعیت تلخی که نشان می‌دهد غرب در دوران بسیار نگران‌کننده‌ای قرار گرفته است. لورا لومر، فعال سیاسی راست‌گرای آمریکایی نیز خشم خود را نثار خبرنگاران مستقل غربی کرد که برای پوشش تشییع به تهران سفر کرده بودند، چرا که حضور توده‌ای مردم و ثبات سیاسی ایران، تمامی رشته‌های آن‌ها برای فلج کردن کشور را پنبه کرده بود.

در نهایت، پایش و تحلیل جامع مواضع چهره‌های کلیدی در شبکه اجتماعی ایکس نشان می‌دهد که حماسه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، فراتر از یک آیین ملی و مذهبی، به یک رفراندوم مشروعیت بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران در انظار جهانیان تبدیل شد. از پیام‌های تسلیت رسمی مقامات ارشد بلوک شرق تا اعترافات صریح و بی‌پرده اساتید دانشگاه‌های برتر آمریکا نظیر رابرت پیپ، همگی گویای یک واقعیت ژئوپلیتیک تغییرناپذیر هستند؛ محور غربی-صهیونیستی با این ترور کور، نه تنها به اهداف استراتژیک خود دست نیافت، بلکه به تعبیر نخبگان رسانه‌ای جهان، اقیانوسی از توده‌های وفادار را بیدار کرد که موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان قدرت برتر، منسجم و مسلط بر مقدرات خاورمیانه برای دهه‌های آینده تثبیت نمود.