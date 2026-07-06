به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های خبری جهان برای چندمین روز پیاپی در حال پوشش لحظه به لحظه و رصد زنده مراسمات مربوط به وداع با پیکر مطهر رهبر شهید ایران و تشییع پیکر ایشان در تهران هستند. امروز نیز حضور میلیونی عزداران در مراسم تشییع از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی توجه این رسانه ها را به خود جلب کرده است.
وبسایت شبکه «ایبیسیتیوز» آمریکا با پوشش لحظهبهلحظه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب نوشت : عکسها و ویدئوهای منتشرشده از تهران نشان میدهد هزاران عزادار همزمان با ادامه مراسم چندروزه تشییع «علی خامنهای» رهبر شهید ایران در روز دوشنبه، در خیابانهای پایتخت حضور یافته و در این مراسم شرکت کردند.
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