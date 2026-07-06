محمدحسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح برنامه‌های کمیته امداد استان سمنان برای خدمت‌رسانی به زائران و سوگواران مراسم وداع و تشییع «قائد شهید» پرداخت و اظهار کرد: ۴۰ مرکز نیکوکاری در شهرهای مختلف استان برای میزبانی، اسکان و پذیرایی از زائران و مسافران عبوری مسیر استان سمنان آماده شدند.

وی با بیان اینکه این مراکز با همکاری خیران، گروه‌های جهادی، خادمان و نیروهای داوطلب فعالیت خواهند کرد، افزود: تمامی امکانات و تمهیدات لازم برای رفاه حال زائران پیش‌بینی شده است تا مسافران بتوانند در طول مسیر از خدمات اسکان، پذیرایی و استراحت بهره‌مند شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با تأکید بر اینکه خدمت به زائران، افتخاری برای مردم این استان است، ادامه داد: مردم سمنان همواره در مناسبت‌های ملی و مذهبی حضوری فعال و اثرگذار داشتند و این بار نیز مراکز نیکوکاری با تمام ظرفیت در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدمات‌رسان، آماده خدمت به سوگواران هستند.

ذوالفقاری با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی در این مراکز تصریح کرد: علاوه بر ارائه خدمات رفاهی، برنامه‌های فرهنگی و معنوی نیز برای زائران تدارک دیده شده تا فضای معنوی این سفر برای شرکت‌کنندگان غنی‌تر شود و آنان ضمن بهره‌مندی از خدمات، از برنامه‌های معرفتی و فرهنگی نیز استفاده کنند.

وی این اقدام را جلوه‌ای از همدلی، مشارکت مردمی و ارادت مردم استان سمنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا دانست و خاطرنشان کرد: مشارکت گسترده خیران و فعالان مراکز نیکوکاری در این برنامه، نشان‌دهنده روحیه ایثار، همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم استان در خدمت به زائران است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان در ادامه با اشاره به ظرفیت گسترده مراکز نیکوکاری استان اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۶۰ مرکز نیکوکاری در استان سمنان فعالیت می‌کنند که به عنوان بازوی توانمند کمیته امداد، با تکیه بر مشارکت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت معیشتی، اشتغال، توانمندسازی، خدمات فرهنگی و اجتماعی و رسیدگی به نیازمندان نقش‌آفرینی می‌کنند.

ذوالفقاری ابراز امیدواری کرد: با همدلی مردم، خیران و دستگاه‌های اجرایی، میزبانی شایسته‌ای از زائران و سوگواران انجام شود و استان سمنان همچون گذشته، نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به مسافران و شرکت‌کنندگان این مراسم ایفا کند.