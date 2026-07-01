به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: مراکز نیکوکاری همواره در عرصههای مختلف خدمترسانی حضوری فعال داشتهاند و این بار نیز با تکیه بر ظرفیتهای مردمی، آماده خدمت به زائران مراسم تشییع رهبر شهید هستند.
وی با بیان اینکه این خدمترسانی در روزهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ تیرماه انجام میشود، افزود: از مجموع ۱۷ مرکز نیکوکاری که برای این امر اعلام آمادگی کردهاند، پنج مرکز در شهر مشهد مستقر خواهند شد و خدمات اسکان، پذیرایی و تغذیه را به زائران ارائه میکنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین ۱۲ مرکز نیکوکاری در شهرستانهای استان و در مسیر تردد زائران با فراهم کردن امکانات لازم، آماده ارائه خدمات اسکان، پذیرایی و تغذیه هستند تا شرکتکنندگان در این مراسم از خدمات مناسب و شایسته بهرهمند شوند.
عرب با تأکید بر اینکه این اقدام با مشارکت خیران، نیکوکاران و نیروهای داوطلب مراکز نیکوکاری انجام میشود، گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای خدمت به زائران، جلوهای از همبستگی، مسئولیتپذیری اجتماعی و ارادت مردم خراسان جنوبی به آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبر شهید است.
وی از مشارکت خیران و خادمان مراکز نیکوکاری قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با همافزایی شبکه مردمی کمیته امداد، خدماتی در شأن زائران و عزاداران این مراسم باشکوه ارائه شود.
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