انتقال هوایی مادر باردار و بیمار قلبی در مراسم تشییع

محمداسماعیل توکلی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جریان مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید انقلاب اسلامی، یک مادر باردار و یک بیمار دچار عارضه حاد قلبی با اقدام سریع کارشناسان اورژانس استان تهران شناسایی و تحت مراقبت قرار گرفتند.
وی افزود: با توجه به شرایط بیماران و ضرورت انتقال فوری به مرکز درمانی تخصصی، ۲ فروند بالگرد اورژانس هوایی استان تهران به محل اعزام شدند و بیماران را در کوتاهترین زمان ممکن به بیمارستان های خانواده و قلب شهید رجایی تهران منتقل کردند.
به گفته توکلی، این مأموریت هابا هماهنگی کامل تیمهای عملیاتی اورژانس زمینی و هوایی مستقر در مراسم انجام شد و بیماران برای ادامه روند درمان به کادر تخصصی بیمارستان ها تحویل داده شدند.
وی ادامه داد: اورژانس استان تهران با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای امدادی و درمانی خود شامل آمبولانسها، موتورلانسها، اتوبوسآمبولانسها و ناوگان اورژانس هوایی، خدمات مورد نیاز عزاداران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع قائد شهید انقلاب را ارائه میکند.
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