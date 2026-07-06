شکست شاگردان قهرمانی مقابل چین تایپه/ تلاش برای عنوان یازدهمی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا که به میزبانی شهر ناخون‌راتچاسیما تایلند جریان دارد، تیم ایران در دیداری که امروز (پانزدهم تیر) برگزار شد، برابر حریف خود چین‌تایپه نتیجه را واگذار کرد. نوجوانان ایران در این تقابل، در هر سه ست با نتایج ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۶ مغلوب حریف شدند و از کسب پیروزی بازماندند.

در آغاز این مسابقه، کادر فنی تیم ایران با ترکیب اصلی متشکل از آیدا باقرنیا، یکتا کثیری، ستایش نصر اصفهانی، ملینا غفرانی، النا همایونی راد، ثنا نقی‌پور و عسل ولی‌پور وارد میدان شد.

همچنین سانیا بحری سفیدی، حدیث ارفع رفیعی، ماریا محمدی، الینا لطفی‌نیا، سما یحیی‌پور و تارا شکی سایر بازیکنان تیم را تشکیل دادند.

سارا افتخارزاده به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی (مشاور فنی)، اکرم قهرمانی (سرمربی)، سمیه خردمند و تهمینه درگذنی (مربیان)، سمیه جماد شرف (بدنساز)، مرضیه نوروزی (آنالیزور)، سیده سایه موسوی (فیزیوتراپ) و نازنین کمالوند(ماسور) تیم ملی نوجوانان دختر را در این مسابقات همراهی می‌کنند.

با این نتیجه، ملی‌پوشان نوجوان ایران ساعت ۱۲:۳۰ فردا (سه‌شنبه شانزدهم تیر) به مصاف آخرین حریف خود می‌روند تا برای تثبیت جایگاه نهایی خود در رتبه‌های یازدهم و دوازدهم آسیا بجنگند.