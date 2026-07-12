تیم ملی والیبال نوجوانان با برد شروع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ از امروز (یکشنبه ۲۱ تیرماه) به میزبانی کشور چین و در سالن ورزشی رودخانه وویوان شهر هایکو آغاز شد و به مدت هفت روز پیگیری می‌شود. تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه در نخستین بازی خود در این رقابت‌ها به مصاف فیلیپین رفتند و سه بر صفر این تیم را شکست دادند.

شاگردان عبدالرضا علیزاده در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۳ مقتدرانه فاتح این میدان شدند تا در صدر گروه دوم مسابقات قرار گیرند.

در دیگر مسابقه گروه ایران (گروه دوم) تیم هند سه بر یک بحرین را شکست داد تا به عنوان یکی از مدعیان صعود به مرحله حذفی مطرح شود. تیم ملی زیر ۱۸ سال ایران ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح فردا (دوشنبه ۲۲ تیر) به وقت تهران در دومین بازی خود به مصاف هند می رود که نتیجه این مسابقه در تعیین صدرنشین جدول گروه دوم نقش مهمی دارد.