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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۵

والیبال قهرمانی آسیا- چین؛

صعود تیم ملی والیبال نوجوانان به مرحله حذفی با شکست بحرین

صعود تیم ملی والیبال نوجوانان به مرحله حذفی با شکست بحرین

تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران در سومین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا موفق به شکست بحرین شد تا با سه پیروزی متوالی به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی و جمع هشت تیم برتر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ که از روز یکشنبه ۲۱ تیرماه به میزبانی کشور چین و در سالن ورزشی رودخانه وویوان شهر هایکو آغاز شده است امروز با برگزاری هشت دیدار به پایان می رسد.

تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران از ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح امروز (سه‌شنبه ۲۳ تیر) در سومین و آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها به مصاف بحرین رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

شاگردان عبدالرضا علیزاده در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۴ فاتح این میدان شدند تا به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله حذفی و جمع هشت تیم برتر مسابقات شوند.

روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه تیم های شرکت کننده در این رقابت‌ها استراحت دارند و مرحله یک چهارم نهایی مسابقات روز پنج شنبه ۲۵ تیرماه برگزار خواهد شد که حریف ایرانی یکی از دو تیم کره جنوبی یا ژاپن خواهد بود.

کد مطلب 6887319
سیده فرزانه شریفی

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