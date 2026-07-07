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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷

افزایش تعداد والیبالیست‌های فعال در کبودرآهنگ به بیش از ۴۸۰ نفر

افزایش تعداد والیبالیست‌های فعال در کبودرآهنگ به بیش از ۴۸۰ نفر

همدان-رئیس هیئت والیبال کبودرآهنگ با اشاره به فعال‌سازی بیش از ۴۸۰ ورزشکار در رده‌های مختلف،از راه‌اندازی «خانه والیبال» به عنوان پایگاه اصلی کشف استعدادهای این رشته در شهرستان خبر داد.

وحید بلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت والیبال کبودرآهنگ، اظهار کرد: تشکیل هیئت والیبال شهرستان کبودرآهنگ حدود ۹ ماه پیش انجام شد و در این مدت، با بررسی مشکلات موجود و برنامه‌ریزی‌های لازم، اقدامات متعددی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در وهله نخست هماهنگی با رئیس تربیت‌بدنی شهرستان انجام شد و حمایت‌های لازم دریافت و در ادامه نیز ایجاد محل هیئت والیبال به عنوان «خانه والیبال» پیگیری و محقق شد.

رئیس هیئت والیبال شهرستان کبودرآهنگ ادامه داد: در ادامه جلسه‌ای با حضور رئیس هیئت والیبال استان، هیئت همراه، شهردار شهرستان، رئیس تربیت‌بدنی و تعدادی از مربیان آقا و خانم برگزار شد و در پی آن پیگیری سالن برای ساماندهی تیم‌ها از استان انجام گرفت.

بلالی تصریح کرد: خانه والیبال در شهرستان کبودراهنگ به عنوان پایگاه اصلی والیبال تشکیل شده و اولویت استفاده از سالن یک هزار و 500 نفری نیز با تیم‌های والیبال است.

وی با اشاره به وضعیت تیم‌ها و ورزشکاران شهرستان گفت: در حال حاضر چهار تیم آقایان و هفت تیم بانوان در رده‌های سنی مختلف در کبودراهنگ فعالیت دارند و همچنین چهار تیم پیشکسوت، شامل آقا و خانم، در شهرستان شکل گرفته که در مجموع حدود ۴۸۰ والیبالیست فعال را شامل می‌شود.

رئیس هیئت والیبال کبودرآهنگ با بیان اینکه در حوزه مربیگری و داوری نیز ظرفیت‌های خوبی در شهرستان وجود دارد، بیان کرد: یک مربی بین‌المللی درجه یک آقا، یک مربی درجه یک خانم، چهار مربی آقا درجه دو و سه، و 6 مربی خانم درجه دو و سه در شهرستان فعالیت دارند و چهار نفر نیز دارای مدرک داوری هستند.

وی ادامه داد: از نظر آموزشی، شهرستان به صورت داوطلب به عنوان مرکز آموزشی مربیگری درجه سه بانوان معرفی شده و حدود ۳۰ نفر در این دوره ثبت‌نام کرده‌اند که کلاس‌های آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.

بلالی خاطرنشان کرد: در هیئت، کمیته‌ای برای بررسی مشکلات مربیان، تیم‌ها و بازیکنان از نظر انضباطی، آموزشی و اخلاقی تشکیل شده و جلسات به‌روزرسانی مربیان نیز از سوی آقای زمانی مربی بین‌المللی درجه یک آقایان پیگیری می‌شود.

رئیس هیئت والیبال شهرستان کبودرآهنگ عنوان کرد: در حدود ۹ ماه گذشته نزدیک به ۴۰ بازی تدارکاتی برای بانوان و حدود ۵۰ مسابقه برای آقایان برگزار شده و سه بازیکن خانم در رده‌های مختلف و یک بازیکن آقا در رده نوجوانان به تیم‌های کشوری راه یافتند.

بلالی ادامه داد: برای هیئت والیبال حساب بانکی افتتاح شده تا زمینه درآمدزایی فراهم شود و در همین راستا، جلسات مختلفی با مسئولان برای جذب اسپانسر و افزایش منابع مالی برگزار شده است.

وی افزود: تشویق بازیکنان و مربیان و اهدای احکام مرتبط برای افزایش انگیزه نیز انجام شده و ارتباط با تیم‌های داخل استان و خارج استان برای انتقال اطلاعات و کسب تجربه بازیکنان در رده‌های مختلف برقرار شده است.

رئیس هیئت والیبال شهرستان کبودرآهنگ در پایان گفت: انتخاب کارشناس آقا و خانم برای استعدادیابی در مدارس و هماهنگی با آموزش و پرورش نیز انجام شده و این موارد در حال پیگیری است.

کد مطلب 6881776

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