وحید بلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت والیبال کبودرآهنگ، اظهار کرد: تشکیل هیئت والیبال شهرستان کبودرآهنگ حدود ۹ ماه پیش انجام شد و در این مدت، با بررسی مشکلات موجود و برنامه‌ریزی‌های لازم، اقدامات متعددی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در وهله نخست هماهنگی با رئیس تربیت‌بدنی شهرستان انجام شد و حمایت‌های لازم دریافت و در ادامه نیز ایجاد محل هیئت والیبال به عنوان «خانه والیبال» پیگیری و محقق شد.

رئیس هیئت والیبال شهرستان کبودرآهنگ ادامه داد: در ادامه جلسه‌ای با حضور رئیس هیئت والیبال استان، هیئت همراه، شهردار شهرستان، رئیس تربیت‌بدنی و تعدادی از مربیان آقا و خانم برگزار شد و در پی آن پیگیری سالن برای ساماندهی تیم‌ها از استان انجام گرفت.

بلالی تصریح کرد: خانه والیبال در شهرستان کبودراهنگ به عنوان پایگاه اصلی والیبال تشکیل شده و اولویت استفاده از سالن یک هزار و 500 نفری نیز با تیم‌های والیبال است.

وی با اشاره به وضعیت تیم‌ها و ورزشکاران شهرستان گفت: در حال حاضر چهار تیم آقایان و هفت تیم بانوان در رده‌های سنی مختلف در کبودراهنگ فعالیت دارند و همچنین چهار تیم پیشکسوت، شامل آقا و خانم، در شهرستان شکل گرفته که در مجموع حدود ۴۸۰ والیبالیست فعال را شامل می‌شود.

رئیس هیئت والیبال کبودرآهنگ با بیان اینکه در حوزه مربیگری و داوری نیز ظرفیت‌های خوبی در شهرستان وجود دارد، بیان کرد: یک مربی بین‌المللی درجه یک آقا، یک مربی درجه یک خانم، چهار مربی آقا درجه دو و سه، و 6 مربی خانم درجه دو و سه در شهرستان فعالیت دارند و چهار نفر نیز دارای مدرک داوری هستند.

وی ادامه داد: از نظر آموزشی، شهرستان به صورت داوطلب به عنوان مرکز آموزشی مربیگری درجه سه بانوان معرفی شده و حدود ۳۰ نفر در این دوره ثبت‌نام کرده‌اند که کلاس‌های آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.

بلالی خاطرنشان کرد: در هیئت، کمیته‌ای برای بررسی مشکلات مربیان، تیم‌ها و بازیکنان از نظر انضباطی، آموزشی و اخلاقی تشکیل شده و جلسات به‌روزرسانی مربیان نیز از سوی آقای زمانی مربی بین‌المللی درجه یک آقایان پیگیری می‌شود.

رئیس هیئت والیبال شهرستان کبودرآهنگ عنوان کرد: در حدود ۹ ماه گذشته نزدیک به ۴۰ بازی تدارکاتی برای بانوان و حدود ۵۰ مسابقه برای آقایان برگزار شده و سه بازیکن خانم در رده‌های مختلف و یک بازیکن آقا در رده نوجوانان به تیم‌های کشوری راه یافتند.

بلالی ادامه داد: برای هیئت والیبال حساب بانکی افتتاح شده تا زمینه درآمدزایی فراهم شود و در همین راستا، جلسات مختلفی با مسئولان برای جذب اسپانسر و افزایش منابع مالی برگزار شده است.

وی افزود: تشویق بازیکنان و مربیان و اهدای احکام مرتبط برای افزایش انگیزه نیز انجام شده و ارتباط با تیم‌های داخل استان و خارج استان برای انتقال اطلاعات و کسب تجربه بازیکنان در رده‌های مختلف برقرار شده است.

رئیس هیئت والیبال شهرستان کبودرآهنگ در پایان گفت: انتخاب کارشناس آقا و خانم برای استعدادیابی در مدارس و هماهنگی با آموزش و پرورش نیز انجام شده و این موارد در حال پیگیری است.