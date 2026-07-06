تشییع پیکر رهبر شهید مصداق روشن شعائر الهی است

حجتالاسلام محمدعلی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: برخی از مسئولین دچار خطای محاسباتی شدهاند و گمان میکنند مردم ما از شهادت و تهدیدهای دشمن میترسند. این افراد باید بدانند که وقتی ما آرمانهای خود را در مسیر شهادت دیدهایم، دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم که از تهدید دشمن بهراسیم.
وی افزود: خون ملت ما رنگینتر از خون اباعبداللهالحسین (ع) و امام شهیدمان نیست. مگر نه اینکه خانوادههای شهدا و خاندان اهلبیت (ع) در راه دین خدا اسیر شدند و به شهادت رسیدند؟
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه اردستان خاطرنشان کرد: این افراد چطور ادعای ولایتمداری دارند؟ مشروعیت اصلی آنها در گروِ ولایتفقیه است. اگر حکومت اسلامی نبود، این مسئولین کجا بودند و به چه جایگاهی میرسیدند که امروز بخواهند اینگونه با مردم عتاب و خطاب کنند؟
طاهری تاکید کرد: کسانی که ادعا میکنند تجمعات باید جمع شود، باید بدانند که جایگاهشان کجاست؛ این مردم، مبعوثشدگان از طرف خدا هستند و مسئولین باید گلیم خود را از پاهایشان درازتر نکنند. چرا با روان مردم بازی میکنید؟
وی تصریح کرد: ما برخلاف غربگراها و دنیاطلبان نیستیم که با صدای انفجار بمبی، نابود شویم. ما خدا را داریم و «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ» وعده حق است. ما از عده و عُدّه دشمن نمیترسیم.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه اردستان اضافه کرد: یکی از ویژگیهای جبهه حق این است که ترس از مؤمنین در قلوب دشمنان میافتد. دشمنان چون فقط دنیا و مادیات را میبینند، در برابر ایمان و اراده مؤمنین دچار وحشت میشوند؛ حقیقتی که در دوران حکومت امام زمان (عج) نیز به وضوح دیده میشود.
طاهری یادآور شد: قرآن کریم میفرماید: «وَ مَن یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ». بزرگ شمردن شعائر الهی، نشانه تقوای قلبی است و تشییع شهدای عزیز ما یکی از مصادیق روشن شعائر الهی محسوب میشود.
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