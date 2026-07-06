حضور میلیونی مردم نماد ارادت به رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، عصر دوشنبه در مراسم جاماندگان تشییع رهبر شهید در شهرکرد، با اشاره به مراسم با شکوه اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده محترم ایشان، گفت: به دلیل برخی محدودیت‌ها نتوانستیم در تمام مراحل تشییع جنازه شرکت مستقیم داشته باشیم، اما از دور شاهد این حضور پرشور و معنوی مردم بودیم و واقعاً مایه افتخار و سربلندی است.

وی افزود: این حضور گسترده و مخلصانه، نشانه عمق محبت و ارادت مردم شریف ایران به این سید جلیل‌القدر و بزرگ‌مرد تاریخ معاصر است. علی‌رغم همه شیطنت‌ها و تلاش‌های دشمنان برای ساختن چهره‌ای منفی از این شخصیت بی‌نظیر در ذهن فریب‌خوردگان و کوتاه‌نظران، مردم مؤمن با بصیرت خود، بار دیگر وفاداری به خط ولایت و آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام فاطمی با اشاره به تاریخ اسلام، اظهار داشت: این امر، پدیده‌ای جدید نیست. جد اطهر ما حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، در محراب مسجد کوفه به شهادت رسید، اما برخی گمراهان در شام تردید ایجاد می‌کردند. در روز عاشورا نیز، با جسارت‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شدیم که امام حسین علیه‌السلام در لحظات آخر، دو نفرین خاص فرمودند که بلافاصله به وقوع پیوست. این‌ها نشانه‌های آشکار گمراهی و انحراف است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، به شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در همین انقلاب اسلامی، منافقین و عوامل بیگانه، شخصیت‌های ربانی بزرگی همچون شهید مدنی، شهید اشرفی اصفهانی، شهید صدوقی و شهید بهشتی را به شهادت رساندند. این گمراهی‌ها باعث شد عده‌ای نگاه منفی به چهره‌های اصیل نظام پیدا کنند، اما اراده الهی و محبت مردم، همواره این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

وی با تأکید بر جایگاه روحانیت افزود: ارادت مردم به علما و روحانیون، به ویژه کسانی که به عنوان نایب امام زمان (عج) شناخته می‌شوند، نشانه ایمان عمیق و اعتقادات ریشه‌دار است. همان‌طور که در مراسم‌های مختلف برای سردار دل‌ها شهید سلیمانی و مرحوم آیت‌الله طالقانی، مردم شعار می‌دادند «ای سید ما، سرور ما، جای تو خالی است»، این حضور میلیونی نیز تجلی همان روحیه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی خطاب به خانواده‌ها و مسئولان، مسئولیت تربیتی را یادآور شد: خانواده‌ها به عنوان نهاد تربیتی، باید فرزندان خود را نه فقط با ظواهر مادی، بلکه با اعتقادات ناب اسلامی و محبت به اولیای الهی پرورش دهند. این راه، راه پرافتخار استقامت، پایمردی، شجاعت و پیروزی نهایی است که امام راحل (ره) وعده آن را داده‌اند.

وی در پایان با هشدار نسبت به توطئه‌های دشمنان، تأکید کرد: دشمنان قسم‌خورده اسلام و انقلاب، منتظرند که ما کم بیاوریم و در انسجام ملی خلل ایجاد شود. ایجاد اختلاف، فتنه و جنگ روانی از طریق سایت‌های اجنبی و اظهارات مقامات خارجی، یکی از حربه‌های اصلی آنهاست. در این موقعیت حساس، بیش از همیشه به وحدت، همدلی و یکصدایی نیاز داریم. خداوند به همه دست‌اندرکاران این مراسم، به ویژه جناب آقای نیکبخت و مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی، توفیق و اجر فراوان عطا فرماید.