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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

فراخوان آثار با موضوع نماز و مهدویت در کلام شهدا منتشر شد

فراخوان آثار با موضوع نماز و مهدویت در کلام شهدا منتشر شد

شهرکرد- مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری از انتشار فراخوان فرهنگی، هنری و ادبی «انتظار لاله‌ها» با موضوع کلام شهدا درباره نماز و امام زمان (عج) در استان خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فراخوان فرهنگی، هنری و ادبی «انتظار لاله‌ها» با موضوع کلام شهدا درباره نماز و امام زمان (عج) در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: ستاد اقامه نماز استان با همکاری ستاد کنگره شهدای استان و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) این فراخوان را منتشر کرد.

مدیر ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری در خصوص محورهای فراخوان، ادامه داد: این برنامه فرهنگی هنری و ادبی در هشت محور شامل نماز در وصیت‌نامه و سخنان شهدا، نقش نماز در تربیت معنویت، شهدا و فرهنگ انتظار، امام زمان (عج) در نگاه شهدا، پیوند نماز، ولایت و مهدویت، سبک زندگی شهدا با محوریت نماز، آثار و برکات شهدا در زندگی فردی و اجتماعی و نقش جوانان در اقامه نماز و زمینه‌سازی ظهور برگزار می‌شود.

وی با تصریح اینکه فراخوان انتظار لاله‌ها با هدف ترویج فرهنگ نورانی نماز تبیین اندیشه‌های شهدا و تعمیق فرهنگ انتظار برگزار می‌شود، افزود: از عموم علاقه‌مندان، نویسندگان، هنرمندان، دانش‌آموزان و دانشجویان، طلاب و فعالان فرهنگی دعوت می‌شود آثار خود را در محورهای اعلام شده ارسال کنند.

کریمی با یادآوری اینکه شرکت در این فراخوان برای همه گروه‌های سنی آزاد است، بیان کرد: هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر سه اثر ارسال کند و آثار باید خلاقانه، بدیع و مرتبط با موضوع فراخوان باشد.

وی گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های داستان کوتاه، پادکست، کلیپ و نماهنگ، مصاحبه با خانواده شهدا، اینفوگرافیک، پوستر، نقاشی، عکس‌نوشته، طراحی گرافیکی و آثار تولید شده با هوش مصنوعی به دبیرخانه رویداد در ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری با شماره ۰۹۱۴۰۸۶۷۲۵۰ در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

افراد برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۳۸۳۳۳۳۰۰۳۰ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 6891193

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