۹۳۰ مسجد در چهارمحال و بختیاری فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن صمدزاده پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای اقامه نماز و معارف مهدویت استان چهارمحال و بختیاری که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد با اشاره به اینکه از دیرباز مساجد به صورت مردمی احداث و اداره شدند، اظهار کرد: برای نظم‌دهی به فعالیت‌های مسجدمحور، قرارگاه ملی راهبری مساجد از سال ۱۴۰۱ در استان‌ها ایجاد شد که تمام فعالیت‌های فرهنگی، پشتیبانی و عمرانی حول محور مسجد را مدیریت و راهبری می‌کند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این مرکز و قرارگاه راهبری مساجد به شناسایی و ثبت مساجد استان در سامانه سجم پرداخته است، ادامه داد: بعد از ثبت مشخصات کامل مساجد استان در این سامانه مشخص شد که در حال حاضر، ۹۳۰ مسجد در سراسر استان داریم.

صمدزاده با تصریح اینکه در حال حاضر نمازهای جماعت در ۲۸۰ مسجد از مجموع ۹۳۰ مسجد به صورت منظم و پیوسته با حضور امام جماعت برگزار می‌شود، گفت: در مناسبت‌های دینی و مذهبی همچون دهه محرم یا ماه مبارک رمضان این رقم به حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ مسجد می‌رسد؛ البته در برخی مساجد خاصه مساجد روستایی نمازهای جماعت توسط افراد غیرروحانی اقامه می‌شود که در این آمار گنجانده نشده است.

وی با بیان اینکه حدود ۴۰ مسجد در شهر شهرکرد داریم، گفت: آمار نمازگزاران در این ۴۰ مسجد حدود ۱۸۰۰ تا ۲ هزار نفر است که نشان می‌دهد بر خلاف ادعاها، مساجد خالی نیستند. بلکه برخی مساجد مرکز استان حقیقتاً فعالیت‌های پررنگی با محوریت امام جماعت دارند.

۸۵ درصد نمازگزاران استان میانسال هستند

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: طبق بررسی‌های انجام شده، حدود ۵ درصد از نمازگزاران در مساجد استان از قشر نوجوان، ۱۰ درصد قشر جوان و ۸۵ درصد نمازگزاران میانسال هستند.

صمدزاده با اشاره به آغاز دهه فرهنگی تکریم مساجد و ترویج معارف نماز، گفت: برنامه‌ریزی برای بزرگداشت این دهه را در دستور کار قرار دادیم که از جمله تجمع هیئت امناها و فعالان مسجدی استان را در روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه با شعار خونخواهی امام شهید برگزار خواهد شد.

دبیر قرارگاه راهبری مساجد استان چهارمحال و بختیاری در ادامه برخی اقدامات ناظر به ساماندهی مساجد استان را برای حاضران تشریح کرد.