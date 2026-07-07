خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ بعثت مردم ایران پس از جنایت هولناک دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی علیه کشورمان و شهادت ناجوانمردانه‌ قائد عظیم‌الشأن امت اسلامی، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (ره)، خون تازه‌ای در رگ‌های ملت بیدار ایران اسلامی دمید و فصل جدیدی از «حرکت عمومی» و حیات اجتماعی «ملت مبعوث» آغاز شد. این مقاومت الهام‌بخش و این شهادت مظلومانه اما مقتدرانه در برابر یزیدیان زمان تنها یک مصیبت جان‌کاه و داغ عظیم نبود بلکه به برکت خون شهید، هویت دینی، تاریخی و تمدنی ملت ایران بیدار و فعال شد.

در پی این بعثت مردمی جلوه‌هایی کم‌نظیر از حضور آگاهانه، انسجام مردمی، بازگشت به هویت جمعی و احساس مسئولیت تاریخی پدیدار شد و ملت ایران با جهاد در خیابان هم‌راستا با میدان و دیپلماسی، نشان داد که در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز قادر است از مرز فردگرایی عبور کرده و در قامت یک اراده‌ جمعی و تمدنی ظاهر شود.

امتداد این بعثت الهی را طی دیروز و امروز در شکوه و عظمت آیین‌های بدرقه و تشییع پیکر مطهر امام شهید در تهران و قم شاهد بودیم که ملت بصیر و لایت‌مدار ایران از جای‌جای کشور و بلکه جهان خود را به این شهرها می‌رسانند، سرخ‌ترین تشییع جنازه تاریخ را رقم می‌زنند، پروانه‌وار گرد شمع پیکر مطهر می‌چرخند و برای پیشوا و رهبرشان اشک حماسه و اقتدار می‌ریزند.

این حماسه همچنان در عراق و ایران ادامه دارد و دیدگان جهانیان مبهوت و متحیر از این ابهت و شکوه ملت مبعوث ایران است. در همین خصوص گفتگویی را با یک مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری داشتیم و با این پرسش به سراغش رفتیم که راز حماسه و اقتدار ملت ایران در بدرقه تاریخی و تشییع چند ده میلیونی امام شهید انقلاب چه بوده است.

امروز در اوج تقابل تمدن اسلامی با تمدن غربی هستیم

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجت‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام بدرقه و تشییع پیکر مطهر امام شهید و با اشاره به اینکه امام خامنه‌ایِ شهید یک عمر مسیر شهادت را پیمودند و حقشان شهادت بود، اظهار کرد: هر کسی ذره‌ای با شخصیت و کلام و سیره ایشان آشنا بود به راحتی متوجه می‌شد که پایان این راه به‌جز شهادت نیست.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه دوستداران و فداییان امام شهید این داغ عظیم را متحمل شدند، ادامه داد: ما می‌خواستیم جانمان را فدای ایشان کنیم تا امامت و ولایتشان را ادامه دهند اما دست تقدیر الهی این بود که دعاهای ایشان برای شهادت بر خواسته قلبی ما پیشی گیرد.

حجت‌پناه با اشاره به اینکه امروز شاهد اوج تقابل دو تمدن غربی و اسلامی هستیم، گفت: یکی تمدن پوشالی غرب و امپراطوری رو به سقوط که به تعبیر امام شهیدمان در حال نابودی و زوال است و دیگری تمدن اسلام ناب محمدی (ص) که به تعبیر رهبر سوم انقلاب اسلامی، هم مبنای حرکت امام خمینی (ره) بود و هم امام شهید در این مسیر پیش رفتند.

وی با یادآوری اینکه دشمنان مستکبر غربی صلابت و افتخار جامعه اسلامی را بر نمی‌تابند، افزود: انقلاب اسلامی در مسیر مبارزه با استکبار جهانی مسیرش را طی کرد و امروز به تعبیر امام شهید، نزدیک قله است. پیشرفت و پیروزی و نصرت الهی که شامل حالمان خواهد شد برابر با شکست مفتضحانه این تمدن پوشالی خواهد بود.

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مولفه‌های هر تمدن، همراهی عموم مردم و جامعه است تا بتواند گفتمان تمدنی را به اذهان و فکرها انتقال دهد و این گفتمان در عرصه میدان ظهور و بروز یابد. امام جدید انقلاب در یکی از پیام‌ها فرمودند که از مهم‌ترین هنرهای امام شهید، همراه کردن جامعه با خودش و ایجاد حرکت عمومی بود.

ایجاد حرکت عمومی از هنرهای امام شهید بود

وی با یادآوری اینکه حرکت عمومی جامعه مطالبه جدی رهبر شهید بود و در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در سال ۹۷ هم به آن پرداختند، گفت: راهبرد ایشان مبنی بر حرکت عمومی شامل شناخت صحنه، جهت‌گیری درس، امیدآفرینی و راهکارهای عملی است که همه اینها مستلزم گفتمان‌سازی توسط افراد دارای فکر و قلم گویاست.

حجت‌پناه با تأکید بر اینکه این حرکت عمومی ملت ایران در زمان شهادت امام شهید خودش را در عرصه‌های مختلف حکمرانی نشان داد، افزود: حل‌المسائل کشور و باطل‌السحر توطئه‌ها و دشمنی‌های شیطان بزرگ و ایادی‌اش در دست مردم است. مردم با شهادت قائد امت به خیابان‌ها آمدند و امنیت خود را ایجاد کردند و این، جدیدترین نوع حکمرانی بود.

وی با بیان اینکه مردم این حکمرانی را از امام راحل و رهبر شهید انقلاب آموختند، یادآور شد: در این سبک از حکمرانی، مردم به میدان آمدند و خود، رهبری جامعه را بر عهده گرفتند، مدیریت و مطالبه‌گری کردند، تاب‌آوری اجتماعی را در حدی نشان دادند که حجت بر مسئولان تمام شد و با وجود این مردم مبعوث، اگر مدیری دچار خطای محاسباتی شد قطعاً بازخواست می‌شود.

حل‌المسائل کشور در دست مردم است

حجت‌پناه با تأکید بر اینکه این حرکت عمومی ملت مبعوث انقلابی دیگر در دل انقلاب اسلامی بود، ادامه داد: امام شهید در جریان اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته به بُعد انقلابی‌گری و تحول‌خواهی نسل نوجوان و جوان در این جریانات احترام گذاشتند و آن را زیر سوال نبردند بلکه حساب اینها را از تروریست‌ها جدا کردند و آنان را شهید خواندند. ایشان خودشان برای گام دوم انقلاب و انقلاب دوم فراخوان دادند و فرمودند که جوانان زیر بار مسئولیت‌های این کشور شانه دهند.

وی با اشاره به اینکه این انقلاب جدید که از سال ۹۷ و بیانیه گام دوم انقلاب آغاز شد متعلق به نوجوانان و جوانان است، گفت: این نوع نگرش و بینش و حکمرانی، محصول انقلاب است و هیچ تفکر و ایده‌ای توان ایجاد چنین حرکتی را ندارد و این از بزرگ‌ترین آرزوها و حسرت‌های تمدن غرب است.

سردمداران غربی در حیرت محبوبیت والای رهبران دینی

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: رئیس‌جمهور جنایتکار و حقیر آمریکا حسرت محبوبیت رهبران دینی را می‌خورد و آرزو دارد جایگاهی را که امام در میان مردم دارد، به دست بیاورد غافل از اینکه مسیر را اشتباه می‌رود؛ باید گفت که امروز ترامپ ملعون و قاتل منفورتر از هر زمانی است.

حجت‌پناه با تأکید بر اینکه شکوه و عظمت تشییع امام شهید بخشی از منظومه این تفکر و عمل انقلابی ذیل پرچم اسلام ناب محمدی (ص) است، افزود: ملت مبعوث همان‌طور که حرکت عمومی را خاصه بعد از شهادت امام خامنه‌ای شکل دادند، این حرکت عمومی را در جریان بدرقه و تشییع پیکر مطهر ایشان نیز به ثبت رساندند.

وی با بیان اینکه مسئولان ما باید خود را مسئول مردم مبعوث‌ بدانند تا دستگاه محاسباتی آنها دچار خطای نشود، تصریح کرد: گاه خطای محاسباتی بر اثر درک نادرست از شرایط و دشمن ایجاد می‌شود و اگر مسئول، امت مبعوث و پای کار را در نظر داشته و بر این اساس تصمیم بگیرد، موضع‌گیری کند و در صحنه عمل حاضر شود، قطعاً حق این مردم ادا خواهد شد.

این حافظ قرآن کریم با قدردانی از مسئولان برگزاری مراسم ادای احترام میهمانان خارجی به پیکر امام شهید، اظهار کرد: انتخاب به‌جا و معنادار آیات کلام وحی برای هر یک از هیئت‌های خارجی حقیقتاً حاکی از هنرنمایی و حُسن برنامه‌ریزی بود و از این طریق، پیام‌های لازم به کشورها داده شد. همچنین برپایی طولانی‌ترین مراسم وداع که در دل آن طولانی‌ترین محافل شعرخوانی و انس با قرآن شکل گرفت و جمع عظیمی از مردم ایران در مصلی تهران را گرد هم جمع کرد، اتفاق مبارکی بود.

بزرگ‌ترین تشییع تاریخ، حق امام شهید و ملت مبعوث است

حجت‌پناه با تصریح اینکه بزرگ‌ترین مراسم تشییع در تاریخ را شاهد بودیم، گفت: حق امام شهید هم همین بود و حق ملت مبعوث است که محبت و وفاداری خود نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی و امام شهیدشان را به رخ جهانیان بکشند که این پیام با قدرت به جهان مخابره شد.

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه طبق نص صریح قرآن، مستضعفین عالم یک جبهه واحد خواهند شد و وارثان نهایی زمین‌اند، افزود: از این فرصت باید استفاده کنیم تا هم‌خانواده‌های خودمان در خانواده عظیم و باشکوه مستضعفان را در سرتاسر جهان پیدا کنیم و کمال بهره را ببریم، گفتمان مشترک بسازیم و برنامه‌ریزی، تصمیم، اقدام و عمل مشترک داشته باشیم.

حجت‌پناه با تصریح اینکه برای تداوم مسیر امام شهید انقلاب و تقویت گفتمان مقاومت باید از بیانیه و اعلامیه فراتر برویم، افزود: تفکر مقاومت باید فراگیر شود و اگرچه اقدامات بسیاری انجام شده اما کافی نیست. در این راستا کنش‌گری فعالانه و مؤثر نهادهای تبلیغی و فرهنگی خاصه حوزه علمیه در عرصه تبلیغ بسیار تعیین کننده است.

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: ملت ایران رسالت جهانی دارد و باید پیام‌های جهانی به دنیا خاصه مستضعفین عالم صادر کند.