خبرگزاری مهر- گروه استانها: در مقاطعی از تاریخ اسلام، امت اسلامی تحت زعامت رهبران دینی به سمت آرمان و زمینهسازی ظهور هدایت شدند و جوامع مسلمین به قلههای کمال و تعالی سوق یافتند. مردم ایران در عصر معاصر این افتخار و توفیق را یافت که تحت لوای ولایت فقیه گامهای بزرگی را به سمت تحقق تمدن نوین اسلامی و زمینهسازی برای ظهور بردارد و ایام حزنانگیز تشییع و بدرقه امام شهید انقلاب، آیتالله سیدعلی خامنهای فرصت مناسبی برای بازخوانی درسهای مکتب و منظومه فکری ایشان است که در امتداد مکتب امام خمینی (ره) قرار دارد و برخاسته از مکتب ناب محمدی است.
باید گفت که متأسفانه بسیاری از ابعاد شخصیتی، فکری و مدیریتی امام خامنهای شهید کمتر مورد دقت و تبیین دقیق قرار گرفته و همانگونه که انقلاب اسلامی بدون نام امام خمینی (ره) در جهان شناخته نمیشود، تداوم، بقا و پیشروندگی این انقلاب نیز بدون نقشآفرینی امام شهید قابل تصور نیست و از همین رو، از ایشان به عنوان شناسنامه پیشرفت انقلاب اسلامی یاد شده است.
به مناسبت ایام سوگواری بدرقه و تشییع امام شهید انقلاب اسلامی امام خامنهای، در گفتگو با اساتید دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری برخی ویژگیهای امام شهید را مرور کردیم.
نگاه تکبعدی به شخصیت والای آقای شهید ایران بیانصافی است
علیرضا اسماعیلی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام بدرقه و تشییع پیکر مطهر امام شهید و خانواده ایشان و با اشاره به اینکه نگاه تکبعدی به شخصیت والای آقای شهید ایران بیانصافی است، اظهار کرد: امام شهید ما دارای شخصیتی جامعالاطراف و در بسیاری از عرصهها از شعر و ادب گرفته تا سیاست، فقه و علوم دینی، جهاد و مبارزه انقلابی، مردمداری، استکبارستیزی و بسیاری مباحث دیگر سرآمد بودند.
اسماعیلی با ذکر اینکه منظومه فکری و رفتاری امام شهید علاوه بر تبیین و انتقال به نسل جوان باید تبدیل به یک الگو شود، ادامه داد: اگر بناست در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی که توسط امام شهید ترسیم شد به قله برسیم، باید تراز مدیریتی، اخلاقی، مبارزاتی و ... در کشور را بر اساس اندیشه و سیره ایشان پیش ببریم.
وی در خصوص مبانی فکری امام خامنهای مهمترین مبنا را قیام لله دانست و توضیح داد: رهبر ثالث انقلاب نیز در پیامشان به این نکته اشاره داشتند که امام شهید فهم دقیق از سیر إلی الله و قیام در راه خدا داشتند.
اسماعیلی دشمنشناسی در مسیر مبارزه حق و باطل را دیگر ویژگی مکتب امام خامنهای عنوان کرد و افزود: بهروزرسانی حربههای دشمن و نیز توانمندیهای نظام جمهوری اسلامی مدنظر ایشان بود و ایشان همواره نگاه جدی به استقلال و عزت کشور داشتند.
پیوند دقیق میان سیاست و معنویت در منظومه فکری امام شهید
وی با یادآوری اینکه پیوند دقیق میان سیاست و معنویت در منظومه فکری امام شهید ساری و جاری بود، گفت: ایشان همچنین جایگاه والایی برای مردم قائل بودند و در صد بالایی از مضامین بیانیه گام دوم معطوف بر مردم و جوانان و میدانداری ملت است.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه این ملت مبعوث دانشآموخته مکتب امام خامنهای در طی ۳۷ سال گذشته است، گفت: مردم زمانی که امامشان به دست دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی به شهادت رسید و هنوز امام جدیدشان تعیین نشده بود، به خیابانها آمدند و خود مدیریت و راهبری را به دست گرفتند و این نتیجه رهبری امام شهید است که مردم را به اوج بصیرت انقلابی و بلوغ رساندند.
وی با تأکید بر اینکه این بلوغ و رشد مختص ملت ایران نبوده و کل امت اسلامی را شامل میشود، افزود: مصداق این ادعا را همه ما طی روز گذشته و بامداد امروز در نجف و کربلا شاهد بودیم که بدرقه و تشییع امام شهید توسط ملت مسلمان عراق جهانیان را به تعجب و حیرت واداشته است و صحنههای تاریخی و ماندگار خلق شد.
اسماعیلی با یادآوری اینکه جوانان جایگاهی ویژه در مکتب فکری امام شهید دارد، بیان کرد: ایشان همچنین در تعریف نظام مسائل و تعیین اولویتهای کشور سرآمد بودند. این مهم باعث شد ظرفیتهای کشور بیراه استفاده نشود و به هدر نرود.
وی هنر امام شهید را پیوند دقیق میان آرمانگرایی و واقعبینی خواند و ادامه داد: ایشان در حوزه روابط بینالملل قائل به اصل عزت، حکمت و مصلحت بوده و در کنار نگاه آرمانی به قلل رفیع اسلام و انقلاب، برای رسیدن به این قلهها بهترین مسیر را انتخاب کردند، ظرفیتهای بالقوه را بالفعل و مسیرها را هموار ساختند.
جلوههای وحدت امت اسلام و جبهه مقاومت در مراسم تشییع رهبر شهید
اسماعیلی با تأکید بر اینکه وحدت و یکپارچگی کلیدواژه منظومه فکری امام شهید است، گفت: ایشان وحدت و همدلی را مهمترین سلاح در برابر دشمنان میدانستند و با نگاه پدرانه به احزاب و گروهها و اقشار مختلف تلاش داشتند تا این وحدت را در ایران و دنیای اسلام جاری و ساری کنند. این شور و حماسهای که در بدرقه امام شهید در جهان اسلام و جبهه مقاومت شکل گرفته ماحصل همین تلاشهای امام شهید است.
وی بیان کرد: رهبر جدید انقلاب در پیامشان به مناسبت چهلم شهادت پدر بزرگوارشان سه هنر را برای رهبر شهید انقلاب بر شمردند که پرورش اجتماع، هنر نخست ایشان است؛ ایشان در طی ۳۷ سال زعامت، مردم را بهگونهای پرورش دادند که در برابر سیل هجمههای دشمن و جنگ ترکیبی مقاومت و ایستادگی کردند و با دشمن همراه نشدند.
این مدرس دانشگاه نهادسازی را هنر دوم امام شهید انقلاب از نگاه خلف صالح ایشان دانست و افزود: ایشان قائل به ساختار و تشکیلات و ایجاد ساز و کار برای رسیدن به اهداف بودند. هنر سوم ایشان نیز قدرتمندی نظام اسلامی در همه ابعاد است که کشورمان در اوج تحریمها و فشارها به اوج قدرت رسید و در برابر ابرقدرتهای عالم ایستادگی کرد.
امام شهید، ایران را با سرعت به سمت قله سوق دادند
احمدرضا بسیج در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امام شهید مصداق آشکار آیه شریفه «فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ» (مومنون/۱۴) هستند، اظهار کرد: وجود ایشان سرشار از خیر و برکت برای جامعه انسانی بوده و عمرشان را در راه خدمت به بشریت صرف کردند و ایران اسلامی را با سرعتی بسیار بالا به سمت قلههای پیشرفت و عزت و اقتدار سوق دادند.
رئیس بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه به تعبیر مرحوم علامه مصباح یزدی بعد از معصوم (ع) هیچکسی جز امام خامنهای نداشتیم که عمرش چنان بابرکت باشد، ادامه داد: ایشان در طی ۳۷ سال و در امتداد رهبری امام خمینی (ره)، کشور را به این درجه از قدرت و صلابت رساندند حال آنکه این حجم از پیشرفت و توسعه در هر جای دیگر دنیا مستلزم چند قرن زمان بود و نمونه آن را در تاریخ ۲۵۰ ساله آمریکا میتوان دید.
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه این حجم پیشرفتها با وجود توطئهها و دشمنیهای بیامان دشمن غرب و شرق محقق شده است، ادامه داد: یقین بدانید هیمنه دشمنان در مقابل این مردم و رهبران دینی انقلاب اسلامی فرو خواهد پاشید. رهبران انقلاب اسلامی از عناصر و ارکان اصلی توفیق انقلاب اسلامی از بدو شکلگیری تا کنون بوده است. جامعه برای دستیابی به پیشرفت همراه عدالت و عبودیت ناگزیر از رهبری الهی است که به تعبیر فارابی، متصل به عقل فعال یعنی وحی الهی، نبوت و امامت باشد.
بسیج با قدردانی از حضور چندین میلیونی مردم ولایی و قدرشناس ایران در مراسم تشییع و بدرقه امام شهید در تهران و قم، گفت: مردم مرجع تقلیدی را بدرقه کردند که مدیون ایشاناند و ملت حقیقتاً حق مطلب را ادا کردند. بار دیگر ثابت شد که چرا امامین انقلاب بر سرمایه ذیقیمت «مردم» تأکید داشتند و ملت بصیر ایران را بهترین ملت از صدر اسلام تا امروز نامیدند.
قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی مرهون تدابیر امام شهید است
وی با تصریح اینکه در زمان رحلت پیامبر (ص) خیلی عظیم مسلمانان به تشییع پیکر ایشان نرفتند، افزود: صرفاً چند نفر از اطرافیان ایشان پیکر مطهرش را تشییع و تدفین کردند؛ پیداست که جامعه مسلمان عصر حضرت تحت تأثیر تبلیغات سوء قرار داشتند و همین وضعیت را درباره تشییع امیرالمومنین (ع) یا حضرت فاطمه زهرا (س) و سایر ائمه معصومین (ع) شاهد هستیم.
بسیج گفت: ایرانیان ملتیاند که هم در زمان رحلت امام خمینی (ره) آن تشییع باشکوه و میلیونی را انجام دادند و هم در تشییع رهبر شهیدشان سنگ تمام گذاشتند؛ نمونه همین تشییعهای باشکوه را درباره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید جمهور، آیتالله سید ابراهیم رئیسی نیز دیدیم که در تاریخ ماندگار شد.
این مدرس دانشگاه با تأکید بر شور و شعور انقلابی مردم ایران، اظهار کرد: باید به وجود این ملت بزرگ افتخار کرد و سجده شکر به جا آورد. دشمنان گمان میکردند با اعمال انواع فشارها و تحریمها و تحمیل جنگ، نظام را دچار چالش کرده و بین مردم و حاکمیت شکاف ایجاد شده است اما تشییع تاریخی امام شهید تمام این محاسبات را نقش بر آب کرد.
بسیج یادآور شد: حضور یکصد هیئت خارجی برای ادای احترام به رهبر شهید ایران و نیز برپایی مراسم تشییع ایشان در عراق و شهرهای نجف و کربلا با حضور میلیونی مردم این کشور، از دیگر مصادیق حفظ قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی است و پیام روشنی به دشمنان دارد. شکی نیست که این قدرشناسی مردم نسبت به رهبرشان که تمام دنیا را به تعجب واداشت، حتماً برکتی را به کشورمان عطا خواهد کرد که همه ما به لطف الهی شیرینی آن را درک خواهد کرد.
آقای شهید ایران توسعهدهنده مکتب امام راحل بودند
در ادامه، مجتبی نوروزی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینکه امام شهید انقلاب اسلامی دارای یک مکتب با تمامی مبانی و چارچوبها و یک اندیشمند و تئوریسین برجسته جهان اسلام بودند، اظهار کرد: مکتب امام خامنهای متاثر از مکتب اسلام ناب است که توسط امام راحل (ره) در عصر معاصر با جدیت احیا و پیگیری شد و ایشان همواره تأکید داشتند که شاگرد مکتب امام خمینی (ره) هستند.
نوروزی با ذکر اینکه آقای شهید ایران توسعهدهنده و تکمیل کننده مکتب امام راحل (ره) بودند، ادامه داد: امام راحل (ره) در اوج تقابل دو ایده صد در صد ماتریالیستی شرق و غرب یعنی مکتب کمونیسم شرقی و سرمایهداری غربی، پرچم نهضت اسلامی را برافراشته ساختند و درواقع، راه سومی را پیش روی آزادیخواهان جهان باز کردند.
وی با تصریح اینکه نهضت خمینی مبتنی بر اسلام ناب محمدی آمد تا یک نظامسازی سیاسی انجام دهد، افزود: این مسیر متعالی که مراحل آن در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تشریح شده قرار است به تمدن نوین اسلامی برسد و امام شهید میفرمودند ما باید به این افق برسیم.
نوروزی برخی ویژگیهای مکتب امام خامنهای را برشمرد و گفت: برای آنکه بیانات و دیدگاههای ایشان را بهتر تحلیل و فهم کنیم باید نظام معنایی منظومه فکری ایشان را بفهمیم و بنظرم اولین ویژگی مکتب آقای شهید، توحیدگرایی و خداگرایی است که در سیره گفتاری و رفتاری ایشان نیز هویداست.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینکه دشمن تحمل پیشرفت و قدرت و اقتدار ایران اسلامی تحت رهبری امام خامنهای را نداشت، افزود: امام شهید ارزشها و سنتهای الهی و مبانی توحیدی را در رأس نظام قرار داده و قائل بودند که مبارزه با استکبار و صهیونیسم جهانی عین توحید و حاکمیت ارزشهای الهی است. بنابراین ایشان در مقابل جبهه کفر و ظلم نه تنها واهمه نداشتند بلکه شجاعانه ایستادند و ملت ایران را نیز در این مسیر قرار دادند. ایشان طاغوت را با تمام قدرت و همینه وسیع در برابر قدرت لایزال الهی هیچ و پوچ میدانستند و تا آخرین لحظه عمر با برکتشان بر این عقیده استوار ماندند.
حکمتگرایی در منظومه فکری امام شهید
نوروزی حکمتگرایی را ویژگی بعدی مکتب امام خامنهای دانست و تأکید کرد: امام حکیم انقلاب اسلامی به اراده الهی فیض حکمت را دریافت کرده بودند و کسی که حکمت دارد، منشأ خیر کثیر در جامعه میشود. رهبر شهید ما حکیمانه سخن میگفت و رفتار میکرد و حکیمانه عمل میکرد لذا انقلاب اسلامی ایران باوجود تمام تحریمها و تهدیدها و ترورها، قدرت چهارم جهان است.
وی با تصریح اینکه امام شهید سه مولفه عزت، حکمت و مصلحت را اصل اساسی در روابط دیپلماتیک قرار داده بودند، افزود: حکمت یعنی آنکه انسان جانب حق و حقیقت را از فساد و طغیان تشخیص دهد و در مسیر صلاح و رستگاری قدم بردارد و امام شهید با آیندهنگری، حکیمانه، مدبرانه و خردمندانه ایران را رهبری کردند و در مسیر رسیدن به قله قرار دادند.
مصادیق ایرانگرایی و ایراندوستی امام شهید انقلاب
نوروزی با ذکر اینکه ایرانگرایی و ایراندوستی امام شهید انقلاب بر کسی پوشیده نیست، گفت: شاهان قاجار و پهلوی ادعای ایرانی بودن داشتند اما در عمل، خاک کشور را به بیگانگان دادند. امام شهید ما اما جلوی تجزیه یا غارت خاک ایران را گرفتند و به ایران و ایرانی عزت بخشیدند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد تمرکز بر ایران به مثابه یک تمدن و تاریخ و فرهنگ چندهزارساله را از عناصر فکری جدی امام شهید خواند و ادامه داد: ملیگرایی مورد نظر ایشان با رویکرد دینی و مبتنی بر حدیث نبوی «حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الْایمانِ» بود و ایشان بارها فرمودند که ایران و اسلام دو قطب متضاد نیستند بلکه بخشی از هویت اصیل ملت ایراناند.
وی اهتمام و توجه ویژه امام شهید به زبان و ادبیات و خاصه شعر فارسی را یادآور شد و بیان کرد: تسلط جدی ایشان به ادبیات فارسی و شناخت عمیق شاعران بزرگ پارسیگو بر کسی پوشیده نیست. ایشان همواره دغدغه تربیت نسلی از نوجوانان و جوانان تأکید داشتند که به هویت ایرانی خود افتخار کنند. تأکید امام شهید بر تبدیل زبان فارسی به زبان علم در دنیا حاکی از ایرانگرایی ایشان است.
نوروزی توجه به سرمایه اجتماعی و مردمی را دیگر رکن منظومه فکری امام شهید دانست و توضیح داد: نظام جمهوری اسلامی ایران کاملاً مردمپایه است و لذا دشمنان میدانند برای ضربه به این مملکت باید مردم را از نظام و رهبری دور کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد بیان کرد: اندیشکدههای غربی اگرچه حجم بالای تبلیغات سوء علیه رهبری را به ذهن نوجوانان و جوانان ایرانی پمپاژ میکردند اما در پستوخانههای مطالعاتی خود معترف بودند که نظام محاسباتی رهبری ایران، کاملاً مردمپایه است و لذا برای تضعیف نظام باید تا میتوان مردم را مقابل رهبری قرار داد؛ ایشان برای مردم و نظرشان، فکر مردم، مشارکت مردم و خدمت به مردم ارزش والایی قائل بودند.
نظام محاسباتی رهبر شهید کاملاً مردمپایه بود
وی تصریح کرد: علمگرایی از دیگر ویژگیهای امام شهید انقلاب اسلامی است و برای این منظور خوب است مقایسهای بین شرایط علمی قبل و بعد از انقلاب داشته باشیم تا حجم پیشرفت را متوجه شویم. نهضت نرمافزاری، رشد علمی، تولید علم و دستیابی ایران به رأس علمی منطقه و فتح قلههای رفیع علمی در دنیا در زمان زعامت امام شهید اتفاق افتاد.
این مدرس دانشگاه استقلال را یکی از عناصر فکری امام شهید دانست و بیان کرد: استقلال در عرصههای مختلف علمی، سیاسی، نظامی و دفاعی و ... مورد اهتمام ایشان بود و قائل بودند که باید در همه عرصهها به خودکفایی برسیم که این مهم به برکت رهبری ایشان محقق شد.
نوروزی در پایان امام شهید را یک استعمارشناس برجسته دانست و در پایان اظهار کرد: زیست فردی و اجتماعی و سیاسی امام شهید و سبک رهبری ایشان کاملاً حسینی و علوی و در یک کلام، اسلامی بود، قاعدتاً ایشان شهیدگونه زیستند و پایان عمر پربرکت ایشان نیز با شهادت ختم به خیر شد و به آرزوی خودشان رسیدند.
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