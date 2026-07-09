به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای مراسم بدرقه و تشییع امام شهید انقلاب اسلامی ایران و تدفین پیکر مطهر در آستان مقدس حضرت ثامن الائمه (ع)، سوگوارههای امام شهید در مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری همزمان با سراسر کشور برگزار میشود.
این برنامه معنوی فردا جمعه از ساعت ۱۰:۳۰ همزمان با سراسر کشور در میعادگاههای نماز جمعه در سراسر استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.
سوگواره امام شهید به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام زینالعابدین (ع) و مجلس گرامیداشت رهبر شهید امت همراه با اعلام قیام برای خونخواهی قائد شهیدمان، سخنرانی، نوحه، سینهزنی و دیگر برنامهها برگزار خواهد شد.
این محفل نورانی در شهرکرد مرکز استان ساعتی پیش از اقامه نماز دشمنشکن جمعه در مصلی امام خمینی (ره) این شهر برگزار میشود.
از عموم مردم ولایی و همیشه در صحنه استان دعوت میشود با حضور پرشور خود در این سوگوارهها حماسه دیگری در خونخواهی امام شهید و تجدید بیعت با امام ثالث انقلاب خلق کنند.
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