به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه‌حسینی اظهار داشت: با توجه به پیوند عمیق مردم شریف استان با آرمان‌های نظام و ولایت، این تصمیم در پاسخ به مطالبات و درخواست‌های آحاد جامعه جهت سهولت شرکت در این آیین باشکوه در شهر مقدس قم اتخاذ شده است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه مردم ولایت‌مدار یزد تصریح کرد: حضور حماسی در این مراسم ملی، نشان‌دهنده وفاداری، بصیرت و قدرشناسی این ملت بزرگ است و وظیفه بدنه اداری، همراهی کامل با این حرکت خودجوش مردمی بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد در پایان یادآور شد: این تعطیلی شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی در سراسر استان خواهد بود؛ با این حال، تمامی نیروهای امدادی، خدماتی و مدیریت بحران برای پشتیبانی از کاروان‌ها در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.