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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۳

پدر و دختر بر اثر برق‌گرفتگی در بروجن جان باختند

پدر و دختر بر اثر برق‌گرفتگی در بروجن جان باختند

شهرکرد-رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرستان بروجن گفت: یک پدر و دختر بر اثر برق‌گرفتگی در منزل مسکونی جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم باباخانیان شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر افزود: در پی گزارش دریافت گزارشی مبنی بر وقوع حادثه برق‌گرفتگی در محله فاطمیه، نیروهای آتش‌نشانی و امدادی به محل اعزام شدند.

وی گفت: دختر خانواده هنگام نظافت منزل و همزمان با نوسان جریان برق دچار برق‌گرفتگی شد و پدر نیز در جریان تلاش برای نجات وی، در معرض برق قرار گرفت.

باباخانیان افزود: شدت حادثه به حدی بود که جریان برق در بدن هر ۲ نفر برقرار مانده بود و با وجود حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی و انجام اقدامات لازم،پدر و دختر به دلیل شدت برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 6881125

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