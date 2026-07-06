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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱

ادارات لرستان فردا سه شنبه تعطیل است

ادارات لرستان فردا سه شنبه تعطیل است

خرم‌آباد - معاون استاندار لرستان از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی این استان طی فردا سه‌شنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشکولی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: این تصمیم باهدف تسهیل در تردد زائران آیین وداع با «قائد شهید امت» و فراهم‌سازی زمینه حضور هم استانی‌ها و کارکنان دولت در مراسم سوگواری رهبر شهید انقلاب و دیدار با خانواده ایشان در شهر مقدس قم اتخاذ شده است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌ها مشمول این تعطیلی نبوده و به ارائه خدمات خود طبق روال ادامه خواهند داد.

معاون استاندار لرستان، گفت: در خصوص نحوه فعالیت بانک‌های استان در این روز نیز مقرر شد کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، پس از رایزنی با استانداری، تصمیم نهایی را در قالب «شیفت کشیک» اعلام کنند.

کد مطلب 6881132

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