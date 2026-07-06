ادارات لرستان فردا سه شنبه تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشکولی شامگاه دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: این تصمیم باهدف تسهیل در تردد زائران آیین وداع با «قائد شهید امت» و فراهمسازی زمینه حضور هم استانیها و کارکنان دولت در مراسم سوگواری رهبر شهید انقلاب و دیدار با خانواده ایشان در شهر مقدس قم اتخاذ شده است.
وی تأکید کرد: دستگاههای خدماترسان، مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانها مشمول این تعطیلی نبوده و به ارائه خدمات خود طبق روال ادامه خواهند داد.
معاون استاندار لرستان، گفت: در خصوص نحوه فعالیت بانکهای استان در این روز نیز مقرر شد کمیسیون هماهنگی بانکها، پس از رایزنی با استانداری، تصمیم نهایی را در قالب «شیفت کشیک» اعلام کنند.
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