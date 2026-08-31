به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: دشمن همچنان متعرض وطن و کشور ماست و به فضل الهی سربازان این کشور در حال دفاع هستند.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان در ادامه با اشاره به آیات قرآن کریم درباره رسالت پیامبر اکرم(ص) بیان کرد: خداوند متعال در سوره انبیا میفرماید «وَما أرسَلناکَ إلّا رَحمَةً لِلعالَمین»؛ پیامبر(ص) برای رحمت به همه عالم فرستاده شده است.
پورذهبی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) بشارتدهنده و بیمدهنده بود، تصریح کرد: پیامبر برای هدایت مردم آمد و دعوت او بر پایه رحمت، اخلاق و مهربانی بود. ما نیز باید در رفتار خود از این سیره الگو بگیریم و نسبت به فرزندان، خانواده و جامعه، دلسوزانه و مسئولانه رفتار کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر انسان ببیند فردی در مسیر نادرست حرکت میکند، نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد؛ البته امر به معروف و نهی از منکر شرایط خاص خود را دارد، اما اصل مسئله این است که انسان نسبت به سرنوشت دیگران احساس مسئولیت داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تقویت قدرت کشور گفت: همه مردم در توسعه قدرت ایران مسئول هستند و هر فرد باید به سهم خود برای قویتر شدن کشور تلاش کند.
پورذهبی قدرت نظامی را یکی از مؤلفههای مهم قدرت کشور دانست و افزود: کشوری که از قدرت نظامی برخوردار نباشد، تمدن، حیثیت و استقلال خود را از دست میدهد. قدرت نظامی موجب شده است دشمن نتواند به آسانی به کشور تعرض کند.
وی قدرت اقتصادی را دومین مؤلفه عنوان کرد و گفت: اگر همانگونه که در قدرت نظامی پیشرفت کردهایم، در عرصه اقتصادی نیز به همین میزان قدرت داشتیم، امروز در این حوزه نیز شرایط بسیار بهتری داشتیم.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان، قدرت سیاسی را سومین مؤلفه دانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاسی نیز جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است و مواضع دستگاه دیپلماسی کشور در برابر تعرض دشمن نشاندهنده این ظرفیت است.
قدرت اجتماعی و فرهنگی نیازمند کنشگری است
پورذهبی قدرت اجتماعی را چهارمین مؤلفه قدرت کشور برشمرد و گفت: کنشگری اجتماعی و تلاش برای تأثیرگذاری در محیطهای مختلف از جمله مدرسه، دانشگاه، اداره و جامعه اهمیت زیادی دارد و نباید فعالیت اجتماعی را به تحرکات ساده محدود کرد.
وی با اشاره به اهمیت قدرت فرهنگی افزود: فرهنگ اسلام، انقلاب، مکتب اهلبیت(ع)، جهاد، شهادت، هجرت، ایثار و ازخودگذشتگی و همچنین حجاب و عفاف، از جمله مؤلفههای مهم قدرت فرهنگی هستند.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان تأکید کرد: قدرت فرهنگی فقط با حرف زدن ایجاد نمیشود، بلکه رفتار و عمل افراد نیز باید با آنچه بیان میکنند هماهنگ باشد.
پورذهبی قدرت رسانهای را ششمین مؤلفه قدرت کشور عنوان کرد و گفت: در حوزه رسانه پیشرفتهایی داشتهایم، اما همچنان جای کار بسیار زیادی وجود دارد.
وی با تأکید بر ضرورت اثرگذاری رسانهها اظهار کرد: طرح و برنامه زیاد داریم، اما مسئله اصلی اثرگذاری است. رسانه باید بتواند بر مخاطب تأثیر بگذارد و صرفاً به انتشار مطالب تکراری و بدون تحلیل اکتفا نکند.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با تأکید بر رعایت اخلاق در فضای رسانهای تصریح کرد: در رسانه، ادب حرف اول را میزند. توهین، تحقیر و کوچک کردن دیگران نهتنها کمکی به موضع ما نمیکند، بلکه اثرگذاری آن را نیز از بین میبرد.
پورذهبی افزود: نقد باید وجود داشته باشد، اما نباید با ناسزاگویی و توهین همراه شود. مطالبی که در رسانه منتشر میکنیم باید با تحلیل، دقت و محتوای مناسب همراه باشد.
وی ادامه داد: اینکه مطلبی برای فردی ارسال شود و او نیز بدون بررسی برای دیگری بفرستد، تولید رسانهای محسوب نمیشود. باید ببینیم مطلب درست است یا غلط و چه میزان ارزش و اثرگذاری دارد.
ضرورت توجه به قدرت تبلیغی
نماینده ولیفقیه در استان کردستان همچنین قدرت تبلیغی را هفتمین مؤلفه قدرت دانست و گفت: تبلیغ تنها وظیفه طلاب نیست و استاد دانشگاه، خانواده و همه افراد جامعه نیز میتوانند در این عرصه نقش داشته باشند.
پورذهبی با اشاره به ظرفیت شهدا برای تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی اظهار کرد: شهدای استان کردستان و شهدای جنگ رمضان ظرفیتهای فراوانی برای معرفی و روایتگری دارند و باید این ظرفیتها به جامعه معرفی شود.
وی افزود: گاهی حتی برخی از دانشگاهیان از برخی شهدای شاخص و اقدامات آنان اطلاع ندارند و این وظیفه ماست که درباره آنها صحبت کنیم و این موضوع را به شکل مناسب به جامعه منتقل کنیم.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سفر اخیرش به مشهد مقدس و دیدار با یکی از نزدیکان رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: در این دیدار درباره وضعیت رهبر معظم انقلاب مطالبی بیان شد که بر اساس آن، ایشان در سلامت کامل هستند.
پورذهبی گفت: بنا بر این روایت، جراحاتی که در ابتدای موشکباران مطرح شده بود، برطرف شده و هیچ آثار جراحتی وجود ندارد و ایشان به فعالیت و رهبری انقلاب اسلامی ادامه میدهند.
وی همچنین با اشاره به حضور رهبر معظم انقلاب در مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: بر اساس مطلبی که در این دیدار نقل شد، رهبر معظم انقلاب در تمام هفت ساعت تشییع در صحن حضور داشتند و پس از خاکسپاری نیز به صورت ناشناس دقایقی بر سر مزار حضور یافته و ادای احترام کردهاند.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد که با شکست دشمن و به فضل الهی، مردم بتوانند بیش از گذشته از بیانات و حضور رهبر معظم انقلاب بهرهمند شوند.
نظر شما