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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۲

پایگاه‌های اهدای خون لرستان سه‌شنبه فعال هستند

پایگاه‌های اهدای خون لرستان سه‌شنبه فعال هستند

خرم‌آباد - پایگاه‌های اهدای خون لرستان سه‌شنبه فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل انتقال خون لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خداوند را شاکریم که در لباسی خدمت می‌کنیم که واژه تعطیلی در آن معنا ندارد و تپش زندگی بیماران به همت همکاران و حضور شما مردم نوع‌دوست استان وابسته است.

لذا باتوجه‌به ماهیت خدمت‌رسانی انتقال خون و نیاز مستمر بیماران و مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی، کلیه پایگاه‌ها و مراکز اهدای خون استان در روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه طبق روال روزهای عادی آماده پذیرش داوطلبان و اهداکنندگان محترم هستند

از شهروندان گرامی دعوت می‌شود با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون، یاری‌گر بیماران نیازمند در این ایام باشند.

کد مطلب 6881162

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