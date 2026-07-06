به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل انتقال خون لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: خداوند را شاکریم که در لباسی خدمت میکنیم که واژه تعطیلی در آن معنا ندارد و تپش زندگی بیماران به همت همکاران و حضور شما مردم نوعدوست استان وابسته است.
لذا باتوجهبه ماهیت خدمترسانی انتقال خون و نیاز مستمر بیماران و مراکز درمانی به خون و فرآوردههای خونی، کلیه پایگاهها و مراکز اهدای خون استان در روز سهشنبه ۱۶ تیرماه طبق روال روزهای عادی آماده پذیرش داوطلبان و اهداکنندگان محترم هستند
از شهروندان گرامی دعوت میشود با مراجعه به پایگاههای انتقال خون، یاریگر بیماران نیازمند در این ایام باشند.
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