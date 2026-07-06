به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر احمدیان، نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: امروز، آقای شهید ایران خود به میدان آمد و با خون خویش حجت را بر همگان تمام کرد و مسئولیتی سنگین‌تر از گذشته بر دوش همه ما نهاد.



وی افزود: جوشش خون او، علت بعثت مردمی شد که امروز یک‌صدا فریاد زدند: «هیهات مِنّا الذلّه».



احمدیان اشاره داشت: رهبرا، ما تا آخرین نفس بر عهد خود ایستاده‌ایم و هم‌نوا با شما میخوانیم؛ «سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَکُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُمْ».