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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۲

نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران:

رهبرا، ما تا آخرین نفس بر عهد خود ایستاده‌ایم

رهبرا، ما تا آخرین نفس بر عهد خود ایستاده‌ایم

علی‌اکبر احمدیان در صفحه شخصی خود نوشت: جوشش خون او، علت بعثت مردمی شد که امروز یک‌صدا فریاد زدند: «هیهات مِنّا الذلّه».

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر احمدیان، نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: امروز، آقای شهید ایران خود به میدان آمد و با خون خویش حجت را بر همگان تمام کرد و مسئولیتی سنگین‌تر از گذشته بر دوش همه ما نهاد.

وی افزود: جوشش خون او، علت بعثت مردمی شد که امروز یک‌صدا فریاد زدند: «هیهات مِنّا الذلّه».

احمدیان اشاره داشت: رهبرا، ما تا آخرین نفس بر عهد خود ایستاده‌ایم و هم‌نوا با شما میخوانیم؛ «سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَکُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُمْ».

کد مطلب 6881173

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