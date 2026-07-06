https://mehrnews.com/x3cvYK ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۸ کد مطلب 6881203 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۸ اجتماع صد و بیست و هشتم مردم ساوه در بیعت با ولایت فقیه ساوه- در این ویدئو اجتماع صد و بیست و هشتم مردم ساوه در بیعت با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6881203 کپی شد مطالب مرتبط حضور حماسی مردم دیار آفتاب در صد و بیست و هشتمین شب بیعت با رهبری تشییع رهبر شهید صحنه خروش وحدت و استکبارستیزی ملت ایران حضور مردم شازند در شب صد و بیست و هفتم بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها ساوه تجمع مردمی تشییع رهبر شهید انقلاب
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