خبرگزاری مهر، گروه استانها: تاریخ، گاهی با یک روز خاص، معنای خود را تغییر میدهد، برای اهالی ساوه، ۲۸ آبان ۱۳۷۹، بیش از آنکه یک تاریخ در تقویمِ رسمی باشد، لحظه انجماد زمان است.
روزی که خیابانهای این شهر تاریخی با حضورِ مقام معظم رهبری، رنگ و بوی دیگری گرفت و ضربآهنگ زندگی مردم با نگاه رهبرشان هماهنگ شد و اکنون بازخوانی این روایت، گرهخوردن «تدبیر حکیمانه» با «اشکهای زلال» ملتی است که در آن روز، پیمانی دوباره با آرمانهای انقلاب بستند.
کارشناس فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آن روز در ساوه، وقتی حضرت آیتالله خامنهای پشت تریبون قرار گرفتند، هوا از شور و انتظار مردمی لبریز بود که نه فقط برای دیدار، که برای شنیدن نقشه راه آینده آمده بودند، رهبر انقلاب در آن سخنرانی تاریخی، با صراحتی کمنظیر، خودکفایی را نه یک شعار، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقایِ سیاسی و اقتصادی کشور دانستند.
عاطفه عسگری افزود: ایشان با اشاره به فشارهای خارجی و تحریمها، کلید استقلال را در دستان تولیدکنندگان داخلی و اراده جوانان ایرانی دیدند و در آن لحظات، مردم ساوه شنیدند که چگونه میتوان با تکیه بر توانمندیهای درونی، در برابر توطئههای خارجی ایستاد و ساختار اقتصادی کشور را از وابستگی نجات داد.
وی گفت: در حالی که کلمات دقیق و استراتژیک از جایگاه سخنرانی بر فضای شهر مینشست در عمق جمعیت، اتفاقی دیگر در جریان بود که دوربینهای خبری شاید کمتر ثبت کردند.
عسگری بیان کرد : وقتی رهبر انقلاب وارد شدند، انگار تمام خستگی مسیر و انتظار ساعتهای طولانی، با دیدن ایشان از تن مردم بیرون رفت.
وی ادامه داد: در کنار مادرم بودم، وقتی نگاهش به رهبر انقلاب افتاد، بیاختیار اشک ریخت،آن اشکها، گویای تمام حرفهای نگفته نسلی بود که رهبرش را نه فقط یک مقام سیاسی، که پناهگاه معنوی خود میدید، آن روز برای من نوجوان، تصویر صلواتهای بلند و آن چهرههای اشکآلود، درس وفاداری بود که هیچ کتابی نمیتوانست به من بیاموزد.
این کارشناس فرهنگی اظهار کرد: اکنون ، سالها پس از آن ۲۸ آبان تاریخی، وقتی به آن روز مینگریم، درمییابیم که پیوند میان مردم ِ ساوه و رهبری، فراتر از یک استقبال باشکوه بود.
عسگری تصریح کرد: آن روز، «تدبیر» در سخنانِ رهبری و «عشق» در قلب مردم به هم رسیدند و این همان فرمولی است که جمهوری اسلامی را در دهههای گذشته از طوفانهای سخت عبور داده است و ترکیب هوشمندانه مدیریت استراتژیک و پشتوانه عظیم مردمی است.
وی تاکید کرد: آن روز در ساوه، نه فقط یک دیدار، که «کاشت بذر امید» بود؛ بذری که ثمرهاش در خودکفاییهای بعدی و استقامت ملی دیده شد و یادآور این حقیقت است که تاریخ انقلاب، نه فقط در اسناد سیاسی، که در سینه و حافظه جمعی مردمی نوشته شده است که در هر شرایطی، بر سر عهد خود با رهبرشان ایستادهاند.
میلیونها فریاد، یک پیمان؛ حماسه تجدید بیعت با ولایت
فعال فرهنگی ساوجی، حضور بیسابقه و میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبری را رفراندوم مردمی برای تجدید بیعت با مسیر انقلاب دانست و گفت: طنین شعارهای انتقامی در این مراسم، پیامی صریح برای متجاوزان و تلافیجویانی است که به دنبال تضعیف اراده ملت ایران بودند.
عسگری گفت: این حضور میلیونی، فراتر از یک مراسم عزاداری، تجلی عینی پیوند ناگسستنی میان ملت و رهبری بوده و اکنون جهان شاهد است که اراده مردم ایران در برابر هرگونه توطئه، مستحکمتر از همیشه است.
وی تصریح کرد: اهمیت حماسه خروشان در این است که به دشمنان نشان داد ترور و ضربات ناجوانمردانه، نه تنها باعث شکست نظام نمی شود، بلکه منجر به بیداری و اتحاد بیشتر ملت شده است.
این فعال فرهنگی ادامه داد: دشمن تصور میکرد با حذف رهبری میتواند نظم اجتماعی را هدف قرار دهد، اما پاسخ ملت در قالب این حضور عظیم تمام محاسبات آنها را به شدت به چالش کشید و ثابت کرد که محوریت ولایت در قلب مردم جای دارد.
وی با اشاره به ابعاد استراتژیک این حضور گفت: این تجمعات، نمایش قدرت نرم و سخت جمهوری اسلامی در برابر توطئههای جهانی است و شعار منتقمان خون رهبر که از هر سو شنیده میشد، در واقع بیانیهای زنده برای اجرای عدالت الهی است و این ملت با این حجم از اتحاد، اعلام کرد که مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار، نه تنها متوقف نمیشود، بلکه با عزمی جزمتر ادامه خواهد یافت.
عسگری تصریح کرد: پیوند عاطفی مردم با رهبری، تکیهگاهی تزلزلناپذیر برای تداوم مسیر انقلاب است.
وی افزود: حضور این حجم از جمعیت که با چشمانی گریان اما با چهرههایی مصمم، نشان داد که ایمان مردم به مسیر حق، هرگونه تلاش برای تضعیف روحیه ملی را با شکست مواجه کرده است و این پیوند، با هیچ ضربهای گسستنی نیست.
وی تأکید کرد: پیام این حضور میلیونی باید به گوش تمام دنیا برسد تا بدانند ملت ایران در سختترین شرایط، پشتیبان نظام هستند.
عسگری با توجه به برخی ویژگی های رهبر شهید اظهار کرد: رهبرشهید با تکیه بر زهد و تقوای عمیق، الگویی تکرانناپذیر از سادگی و اخلاص در مدیریت بود، ایشان در تمامی سالهای رهبری، زندگی خود را با معیارهای قرآنی پیوند زد و با دور کردن هرگونه تجمل از زندگی شخصی، به ملت آموخت که قدرت واقعی در خدمت به مستضعفان و نزدیکی به خداست.
وی ادامه داد: این پیوند عمیق میان ساحت معنویت و مسئولیت، ایشان را به پدری دلسوز و راهبری تبدیل کرد که هرچه داشت را در مسیر عزت ملت ایران و سربلندی اسلام نهاد و زندگیاش را به تابلویی از ایثار و بیتکلفی تبدیل کرد.
وی تصریح کرد: در کنار این تواضع و سادگی، صلابت و بصیرت ژرف ایشان در مواجهه با پیچیدگیهای سیاسی و تهدیدات جهانی، تکیهگاهی امن برای ملت بود، ایشان با نگاهی استراتژیک و ارادهای تزلزلناپذیر، مسیر مقاومت را در برابر استکبار ترسیم کرد و با هوشمندی تمام، ایران را از بحرانهای متعدد عبور داد.
وی افزود: شخصیت ایشان، ترکیبی از آرامش الهی و قاطعیت انقلابی بود؛ همان صلابتی که در لحظات سخت، صدای ایشان را به معنای امنیت و امید برای میلیونها انسان در سراسر جهان اسلامی تبدیل و ثابت کرد که حق، همواره با ارادهای پولادین همراه است.
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