ارائه ۴۸ هزار خدمت درمانی و بهداشتی به زائران در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر، ضمن قدردانی از تلاشهای کادر بهداشت و درمان در سه روز برگزاری مراسم در تهران اظهار کرد: با اتکا به درگاه الهی و به کارگیری کلیه ظرفیتهای حوزه سلامت، تلاش شد تا خدمات درمانی و بهداشتی مطلوبی به زائرانی که برای بدرقه و وداع با پیکر رهبر شهید حضور یافته بودند، ارائه شود.
وی افزود: در این ایام، مجموعا ۴۸ هزار و ٩٩١ خدمت درمانی به زائران ارائه شد. بر اساس گزارشهای ثبت شده، ۳۰ هزار و ۲۵۴ مورد از این خدمات در حوزه اورژانس پیشبیمارستانی، ۱۸ هزار و ۲۲۲ مورد در بیمارستانهای صحرایی، ۳۲۸ مورد در بیمارستانهای تخصصی سطح تهران و ۱۸۷ مورد نیز در مسیرهای مواصلاتی منتهی به تهران به زائران عزیز ارائه شده است.
میعادفر با اشاره به آمار اقدامات اورژانسی و عملیاتی ادامه داد: در این بازه زمانی، ۲۰۶ مورد اعزام به مراکز درمانی از طریق اورژانس زمینی صورت گرفت و برای نخستین بار در تهران، ۶ مورد انتقال ریلی با همکاری سازمان متروی تهران و ۷ مورد انتقال هوایی با موفقیت انجام شد.
وی اضافه کرد: همچنین تیمهای عملیاتی ۶ هزار و ۱۹ مورد سرمتراپی را انجام دادند، ۳ مورد احیای قلبی ریوی (CPR) موفق به ثبت رسید و ۶۳ مورد عمل جراحی نیز در بیمارستانهای سیار مستقر در مصلی صورت گرفت.
میعادفر با بیان اینکه در حوزه اقدامات بهداشتی، تیمهای نظارتی ۱۷ هزار و ۶۰۹ مورد بازرسی میدانی انجام دادند، گفت: در نتیجه این اقدامات ۴۶ واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند و نزدیک به ۹ تن مواد غذایی غیربهداشتی از چرخه مصرف خارج شد. علاوه بر این، ۳۶۵ مورد بازدید تخصصی برای پایش بیماریهای واگیر، بیش از ۳ هزار مورد نمونهبرداری برخط از مواد غذایی برای پیشگیری از مسمومیتها و بیش از ۴ هزار مورد کلرسنجی آب آشامیدنی در سطح تهران انجام شد.
نماینده تامالاختیار وزارت بهداشت در ادامه به تشریح برنامههای پیشبینی شده برای استانهای قم و خراسان رضوی پرداخت و گفت: در استان قم، بیمارستانهای صحرایی در مسجد مقدس جمکران با استفاده از ظرفیتهای درمانی منطقه و تیمهای تخصصی فعال خواهند شد و ۷۵ دستگاه آمبولانس، ۱۵ دستگاه اتوبوسآمبولانس، ۱۰ دستگاه موتورلانس و تیمهای واکنش سریع در مسیر تردد زائران مستقر میشوند. نظارتهای بهداشتی در این استان نیز با تیمهای دونفره بر مراکز اسکان، طبخ غذا و توزیع آب آشامیدنی با جدیت آغاز شده است.
میعادفر در خصوص تمهیدات در نظر گرفته شده برای استان خراسان رضوی، گفت: تمهیدات در نظر گرفته شده در این استان شامل برپایی ۲ بیمارستان صحرایی، استقرار ۱۰۰ دستگاه آمبولانس، ۳۰ دستگاه اتوبوسآمبولانس، ٥٠ دستگاه موتورلانس و ۵۰ واحد درمانی کوچک (AMP) در مسیر تردد زائران است. همچنین ۳۵۰ تیم واکنش سریع دونفره پیاده در محل شروع تشییع و طول مسیر مستقر خواهند شد و با بهرهگیری از تمامی بیمارستانهای مشهد مقدس و دو بالگرد اورژانس هوایی، پوشش کامل خدمات سلامت به نحو شایسته ارائه خواهد شد.
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