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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۴

محکومیت ۲۱ میلیارد ریالی قاچاقچی دام در سنندج

محکومیت ۲۱ میلیارد ریالی قاچاقچی دام در سنندج

سنندج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از محکومیت ۲۱ میلیارد ریالی قاچاقچی ۱۶۴ رأس دام سبک در سنندج خبر داد و گفت: این محموله قاچاق توسط پلیس امنیت اقتصادی کشف و با حکم تعزیرات توقیف شد.

حسین رحیمیان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده قاچاق ۱۶۴ رأس گوسفند به ارزش ۲۱ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان سنندج مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و وی را به پرداخت ۲۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی، این محموله دام قاچاق را هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور سنندج - کامیاران و از داخل یک دستگاه کامیون کشف کردند.

رحیمیان خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، موضوع برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان ارجاع شد و حکم قانونی برای متخلف صادر شد.

کد مطلب 6881294

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