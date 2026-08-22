محکومیت ۳۱ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در سنندج

حسین رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخورد با قاچاق سوخت در کردستان با رسیدگی به پرونده قاچاق ۲۹ هزار لیتر نفت‌گاز در تعزیرات حکومتی سنندج به صدور حکم محکومیت برای متهم این پرونده منجر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: این پرونده مربوط به قاچاق ۲۹ هزار لیتر نفت‌گاز به ارزش ۱۱ میلیارد ریال است که در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان سنندج مورد رسیدگی قرار گرفت.

حسین رحیمیان افزود: این محموله در جریان بررسی‌های بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از یک فروشندگی مواد نفتی در روستای حسین‌آباد شناسایی و کشف شد.

وی ادامه داد: پس از کشف سوخت قاچاق، پرونده برای رسیدگی و تعیین تکلیف قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان عنوان کرد: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به اینکه متهم مدارک کافی برای دفاع از اتهام انتسابی ارائه نکرد، تخلف را محرز تشخیص داد.

رحیمیان گفت: بر اساس رأی صادرشده، متهم این پرونده به پرداخت ۳۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی تأکید کرد: برخورد قانونی با قاچاق فرآورده‌های نفتی با هدف صیانت از منابع و جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی در دستور کار دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی قرار دارد.