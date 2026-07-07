تصادف در فولادشهر با ۴ مصدوم؛راننده خودرو از صحنه متواری شد

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات حادثه ترافیکی اظهار کرد: ساعت ۰۱:۵۰ بامداد امروز شانزدهم تیرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با یک خودروی سواری در شهرستان لنجان به مرکز فوریت‌های پزشکی استان اعلام شد.

وی افزود: این حادثه در محدوده «پارک دریاچه» در شهر فولادشهر رخ داده است. متأسفانه پس از وقوع تصادف، راننده خودروی سواری بلافاصله از صحنه حادثه متواری شده است.

عابدی با اشاره به حضور به‌موقع نیروهای امدادی در صحنه تصادف گفت: با اعلام این حادثه، بلافاصله یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شد تا اقدامات درمانی لازم را برای حادثه‌دیدگان انجام دهد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: در این حادثه چهار نفر شامل یک مرد، یک زن و دو کودک چهار و هشت ساله مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه در محل، توسط آمبولانس اورژانس به مرکز درمانی «شهدای لنجان» منتقل شدند.

وی اضافه کرد: علت دقیق این حادثه و شناسایی خودروی متواری توسط عوامل پلیس راهور در دست بررسی است.