مهار حریق کارگاه تعمیرگاهی در سمنان؛ یک آتش نشان مصدوم شد

علی‌اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع آتش‌سوزی در یک کارگاه تعمیرگاهی خبر داد و اظهار کرد: پس از اعلام حادثه، سه دستگاه خودروی آتش‌نشانی به همراه هفت نیروی عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: علت اولیه این حادثه، عدم رعایت اصول انبارداری و استفاده نامناسب از فضای کارگاه بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان به اطفای حریق در کوتاه ترین زمان تاکید کرد و افزود: در این آتش‌سوزی حدود سه تن پوست پسته، بشکه‌های روغن سوخته، یک دستگاه تولید زغال، یک دستگاه لندور و یک دستگاه موتورسیکلت دچار حریق و به‌طور کامل از بین رفت.

تاج آبادی ادامه داد: با تلاش نیروهای عملیاتی، از گسترش آتش به بخش‌های مجاور جلوگیری شد و انبار مواد شوینده و یک دستگاه جرثقیل بدون هیچ‌گونه خسارتی از خطر حریق نجات یافت.

وی همچنین از مصدومیت جزئی یکی از آتش‌نشانان در جریان عملیات خبر داد و توضیح داد: این نیروی عملیاتی بر اثر پاشش روغن داغ دچار آسیب سطحی شد که پس از دریافت خدمات درمانی، به صورت سرپایی مداوا و وضعیت عمومی وی مساعد اعلام شد.

تاج آبادی با تأکید بر رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: رعایت ضوابط انبارداری، تفکیک مواد قابل اشتعال و استفاده صحیح از فضاهای صنعتی، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث مشابه دارد.