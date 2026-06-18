تصادف کامیون و تریلی در محور سمنان به دامغان؛ یک نفر مصدوم شد

علی اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه حوالی ساعت ۱۲ وقوع حادثه تصادف به سازمان آتش نشانی سمنان اعلام شد، ادامه داد: طی این حادثه کامیون و یک دستگاه تریلی در محور سمنان به دامغان، روبروی جوجه اناری به یکدیگر برخورد کردند.
وی ادامه داد: با اعلام این حادثه، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره یک سازمان آتشنشانی سمنان با دو دستگاه خودروی عملیاتی و پنج آتشنشان به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از مصدومیت یک نفر در این حادثه خبر داد و اظهار داشت: پس از رها سازی توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد.
تاج آبادی اظهار کرد: آتشنشانان ضمن ایمنسازی محل حادثه و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی، اقدامات لازم را برای پاکسازی و تامین امنیت محور انجام دادند.
وی اضافه کرد: علت وقوع این تصادف توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است اما به صورت کلی رعایت فاصله طولی، سرعت مطمئنه و توجه به جلو وقوع این حوادث را کاهش می دهد.
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