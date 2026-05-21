۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

آتش در یک منزل مسکونی سمنان؛ مهارِ سریع حریق قبل از فاجعه

سمنان- رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان از وقوع حریق در یک واحد مسکونی در خیابان امام حسین (ع) شهر سمنان خبر داد و گفت: منشأ آتش سوزی هود و گاز آشپزخانه اعلام شده است.

علی اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حریق منزل مسکونی همزمان با عصر پنجشنبه در خیابان امام حسین علیه السلام سمنان خبر داد و بیان کرد: سه آتش نشان از ایستگاه شماره شش سمنان به این ماموریت اعزام شدند.

وی ادامه داد: منشأ حریق از گاز و هود آشپزخانه بوده که موجب خسارت به در و دیوار، دود زدگی و سوختن هود و گاز شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان اضافه کرد: با اقدام سریع نیروهای امدادی آتش نشانی حریق طی مدت کوتاهی به سرعت مهار و از سرایت آن به دیگر قسمت های منزل مسکونی پیشگیری شده است.

وی با تاکید به رعایت اصول اولیه برای پیشگیری از حریق افزود: خوشبختانه حادثه بدون مصدوم گزارش داده شده و کسی آسیب ندیده است.

