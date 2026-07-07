سرهنگ سید عباس میرکریمی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ،این مراسم یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی و مذهبی کشور به شمار میرود، اظهار کرد: حمایت و همراهی مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان گلپایگان در پشتیبانی از این مراسم، افتخاری ماندگار و جلوهای از همبستگی اجتماعی و دینی است.
وی افزود: اصلیترین سرمایه در اجرای این برنامهها، حضور فعال و پایکار بودن جوانان مؤمن و انقلابی شهرستان است که با تمام توان در قالب موکبهای خدمترسانی در تهران و قم فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: بر همین اساس، ستاد مردمی شهرستان گلپایگان با برپایی یک موکب مجهز در منطقه ۵ شهرداری تهران (فلکه دوم صادقیه)، اقدام به پخت روزانه بیش از ۶ هزار قرص نان کرده است که به همت اتحادیه نانوایان و خیرین تهیه و میان شرکتکنندگان مراسم توزیع شد. در این موکب همچنین اقلامی مانند نان و پنیر، آبدوغخیار، غذای گرم، میوه، چای، شربت و بیش از ۲۵ هزار بطری آب معدنی برای پذیرایی از زائران در نظر گرفته شده بود.
میرکریمی با اشاره به اعزام کاروانهای مردمی گفت: در روز یکشنبه ۱۴ تیرماه، بیش از هزار نفر از ارادتمندان اهلبیت (ع) با ۲۴ دستگاه اتوبوس و خودروهای شخصی از میدان آئینی امام خامنهای گلپایگان به سمت تهران اعزام شدند.
وی افزود: امروز نیز موکب متوسلین به حضرت مهدی (عج) گلشهر در محدوده بلوار پیامبر اعظم در شهر قم به منظور خدمترسانی به بیش از ۱۰ هزار نفر از شرکتکنندگان مراسم بدرقه و تشییع، در شهر قم برپا خواهد شد.
فرمانده سپاه گلپایگان تأکید کرد: علاوه بر استقرار موکبهای مردمی در تهران و قم، شبکه گستردهای از موکبهای خدمترسانی با مشارکت مردم، هیئتهای مذهبی، شهرداریها، دهیاریها و دستگاههای اجرایی در محورهای مختلف گلپایگان نیز برای میزبانی و خدمت به زائران و مسافران این مراسم برپا شده است .
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