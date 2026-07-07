تحلیلگران سیاسی: مردم ایران یک الگوی خاص برای دموکراسی واقعی خلق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلگران سیاسی در گفتگو با شبکه المیادین تاکید کردند: مردم ایران در تمام رفتارهای خود تعهدشان را به مقابله با نقشه های آمریکا ثابت می‌کنند.

آنها اضافه کردند: سیل جمعیت و طوفان انسانی در قم طی امروز و تهران طی روز گذشته تجدید بیعت با منش رهبر شهید و مبانی انقلاب اسلامی است. ایران امروزه ثابت می کند که مردم این کشور در تصمیم گیری ها دخیل هستند و یک الگوی منحصر به فرد برای دموکراسی واقعی ارائه می دهند.

تحلیلگران سیاسی تصریح کردند: ارتباط خاصی میان این طوفان انسانی و شخص رهبر شهید وجود دارد به طوری که دیگر جهانیان از جایگاه ایشان در قلب های مردم ایران و جهان با خبر شده اند.

آنها بیان کردند: مردم ایران با حضور باشکوه خود در مراسم تشییع اعلام کردند که این رهبر شهید راه ایستادگی و عزت و کرامت را به آنها یاد داد و برای کشور پیشرفت به ارمغان آورد.