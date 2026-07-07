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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

تحلیلگران سیاسی: مردم ایران یک الگوی خاص برای دموکراسی واقعی خلق کردند

تحلیلگران سیاسی: مردم ایران یک الگوی خاص برای دموکراسی واقعی خلق کردند

تحلیلگران سیاسی در گفتگو با شبکه المیادین به پیام هایی اشاره کردند که مردم ایران با حضور گسترده در مراسم تشییع رهبر شهید آنها را به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلگران سیاسی در گفتگو با شبکه المیادین تاکید کردند: مردم ایران در تمام رفتارهای خود تعهدشان را به مقابله با نقشه های آمریکا ثابت می‌کنند.

آنها اضافه کردند: سیل جمعیت و طوفان انسانی در قم طی امروز و تهران طی روز گذشته تجدید بیعت با منش رهبر شهید و مبانی انقلاب اسلامی است. ایران امروزه ثابت می کند که مردم این کشور در تصمیم گیری ها دخیل هستند و یک الگوی منحصر به فرد برای دموکراسی واقعی ارائه می دهند.

تحلیلگران سیاسی تصریح کردند: ارتباط خاصی میان این طوفان انسانی و شخص رهبر شهید وجود دارد به طوری که دیگر جهانیان از جایگاه ایشان در قلب های مردم ایران و جهان با خبر شده اند.

آنها بیان کردند: مردم ایران با حضور باشکوه خود در مراسم تشییع اعلام کردند که این رهبر شهید راه ایستادگی و عزت و کرامت را به آنها یاد داد و برای کشور پیشرفت به ارمغان آورد.

کد مطلب 6881423

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