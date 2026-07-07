https://mehrnews.com/x3cw55 ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰ کد مطلب 6881416 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰ تصاویری دیگر از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر «آقای شهید ایران» قم- در این ویدئو نمایی دیگر از خیل عظیم جمعیت حاضر در مراسم تشییع پیکر «آقای شهید ایران» در قم را مشاهده می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6881416 کپی شد مطالب مرتبط تحلیلگران سیاسی: مردم ایران یک الگوی خاص برای دموکراسی واقعی خلق کردند شعارهای حماسی در مراسم تشییع آقای شهید؛ فریاد لبیک سیدمجتبی برخاست عبور خودروی حامل پیکر مطهر امام شهید در میان خیل عظیم جمعیت نماهایی از خیل عظیم جمعیت در مسجد جمکران و خیابانهای اطراف تشریح اقدامات حوزه خدمات شهری در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب نورمفیدی: راز ماندگاری انقلاب، ایستادگی بر «نه شرقی، نه غربی» بود مجموعه چهار جلدی «آقای شهید ایران» منتشر شد تایم لپس مراسم وداع با آقای شهید ایران در آستان مقدس مسجد جمکران خادمان موکب «رهبر شهیدم» از حس و حالشان می گویند برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران رهبر شهید
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