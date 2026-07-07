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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

تصاویری دیگر از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر «آقای شهید ایران»

تصاویری دیگر از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر «آقای شهید ایران»

قم- در این ویدئو نمایی دیگر از خیل عظیم جمعیت حاضر در مراسم تشییع پیکر «آقای شهید ایران» در قم را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6881416

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