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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

قابی از خودرو حامل پیکر امام شهدا در میان انبوه جمعیت عزادار

قابی از خودرو حامل پیکر امام شهدا در میان انبوه جمعیت عزادار

قم‌- در این ویدئو قابی از خودرو حامل پیکر امام شهدا و خانواده ایشان در میان انبوه جمعیت عزادار را ببینید.

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کد مطلب 6881452

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