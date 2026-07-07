https://mehrnews.com/x3cw5P ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹ کد مطلب 6881452 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹ قابی از خودرو حامل پیکر امام شهدا در میان انبوه جمعیت عزادار قم- در این ویدئو قابی از خودرو حامل پیکر امام شهدا و خانواده ایشان در میان انبوه جمعیت عزادار را ببینید. دریافت 5 MB کد مطلب 6881452 کپی شد مطالب مرتبط راهاندازی سامانه ثبتنام متقاضیان شرکت در آیین تشییع رهبر شهید در یزد بازتاب مراسم تشییع رهبر شهید ایران در خبرگزاری فرانسه اشک و اندوه مردم ایران در وداع با رهبر شهید گزارش خبرنگار مهر از عمود ۴۱ بلوار پیامبر اعظم(ص) در قم برچسبها قم رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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