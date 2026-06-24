به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای برگزاری باشکوه مراسم وداع و تشییع «رهبر شهید» اظهار کرد: با هدف ساماندهی اعزام و خدمات‌رسانی به هم‌استانی‌های عزیز، سامانه ثبت‌نام متقاضیان راه‌اندازی شده و تمامی برنامه‌ریزی‌های لجستیکی بر اساس آمار احصا شده از این سامانه صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به فعال‌سازی قرارگاه مرکزی ستاد وداع و تشییع در تهران افزود: هم‌اکنون بررسی ظرفیت‌های ناوگان حمل‌ونقل برای انتقال زائران، تأمین محل‌های اسکان در شهرهای تهران و مشهد، جانمایی پارکینگ‌ها و هماهنگی برای خدمات‌رسانی موکب‌داران یزدی به عزاداران در دستور کار این ستاد قرار دارد.

دهستانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت پیوست فرهنگی این مراسم گفت: با توجه به برگزاری این رویداد بزرگ با شعار محوری «باید برخاست»، برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای اجرای فعالیت‌های فرهنگی در حاشیه مراسم وداع و تشییع صورت گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر برنامه‌ریزی برای حضور زائران در شهرهای زیارتی و پایتخت، مراسم وداع و تشییع «رهبر شهید» به‌صورت گسترده در تمامی شهرستان‌های استان یزد نیز برگزار خواهد شد تا اقشار مختلف مردم بتوانند ارادت خود را به این شهید والامقام ابراز کنند.