به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای برگزاری باشکوه مراسم وداع و تشییع «رهبر شهید» اظهار کرد: با هدف ساماندهی اعزام و خدماترسانی به هماستانیهای عزیز، سامانه ثبتنام متقاضیان راهاندازی شده و تمامی برنامهریزیهای لجستیکی بر اساس آمار احصا شده از این سامانه صورت میگیرد.
وی با اشاره به فعالسازی قرارگاه مرکزی ستاد وداع و تشییع در تهران افزود: هماکنون بررسی ظرفیتهای ناوگان حملونقل برای انتقال زائران، تأمین محلهای اسکان در شهرهای تهران و مشهد، جانمایی پارکینگها و هماهنگی برای خدماترسانی موکبداران یزدی به عزاداران در دستور کار این ستاد قرار دارد.
دهستانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت پیوست فرهنگی این مراسم گفت: با توجه به برگزاری این رویداد بزرگ با شعار محوری «باید برخاست»، برنامهریزیهای دقیقی برای اجرای فعالیتهای فرهنگی در حاشیه مراسم وداع و تشییع صورت گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر برنامهریزی برای حضور زائران در شهرهای زیارتی و پایتخت، مراسم وداع و تشییع «رهبر شهید» بهصورت گسترده در تمامی شهرستانهای استان یزد نیز برگزار خواهد شد تا اقشار مختلف مردم بتوانند ارادت خود را به این شهید والامقام ابراز کنند.
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