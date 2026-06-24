  1. استانها
  2. یزد
۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴

راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام متقاضیان شرکت در آیین تشییع رهبر شهید در یزد

راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام متقاضیان شرکت در آیین تشییع رهبر شهید در یزد

یزد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد از راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام متقاضیان شرکت در مراسم وداع و تشییع «رهبر شهید» در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای برگزاری باشکوه مراسم وداع و تشییع «رهبر شهید» اظهار کرد: با هدف ساماندهی اعزام و خدمات‌رسانی به هم‌استانی‌های عزیز، سامانه ثبت‌نام متقاضیان راه‌اندازی شده و تمامی برنامه‌ریزی‌های لجستیکی بر اساس آمار احصا شده از این سامانه صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به فعال‌سازی قرارگاه مرکزی ستاد وداع و تشییع در تهران افزود: هم‌اکنون بررسی ظرفیت‌های ناوگان حمل‌ونقل برای انتقال زائران، تأمین محل‌های اسکان در شهرهای تهران و مشهد، جانمایی پارکینگ‌ها و هماهنگی برای خدمات‌رسانی موکب‌داران یزدی به عزاداران در دستور کار این ستاد قرار دارد.

دهستانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت پیوست فرهنگی این مراسم گفت: با توجه به برگزاری این رویداد بزرگ با شعار محوری «باید برخاست»، برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای اجرای فعالیت‌های فرهنگی در حاشیه مراسم وداع و تشییع صورت گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر برنامه‌ریزی برای حضور زائران در شهرهای زیارتی و پایتخت، مراسم وداع و تشییع «رهبر شهید» به‌صورت گسترده در تمامی شهرستان‌های استان یزد نیز برگزار خواهد شد تا اقشار مختلف مردم بتوانند ارادت خود را به این شهید والامقام ابراز کنند.

کد مطلب 6869922

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها