هنر شهری در خدمت روایت شهادت؛ دیوارها هم به سوگ رهبر نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه ۱۵ تیر خیابانهای پایتخت شاهد خداحافظی مردم غیور با رهبر شهیدشان بود. همچنین، در مسیر دشوار و باشکوه تشییع، از خیابان دماوند تا میدان آزادی، دیوارها نیز تنها شاهد نبودند، بلکه به زبان مقاومت در آمدند تا همسو با روح بلند رهبر شهید انقلاب باشند. گرافیتیها با دیوارنگارههای انقلابی مربوط به جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان و پرترههایی از رهبر شهید روی دیوارهای خیابان انقلاب تا آزادی جلوه میکرد که این گرافیتیها توسط تیمهای هنری متخصص در این زمینه با مدیریت هنری خانه کاریکاتور روی دیوارها نقش بستند.
زبان دیوارها در سوگ رهبر شهید
عباس قاضی زاهدی مدیر خانه کاریکاتور ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در توصیف این رویکرد هنری، که مجموعهای از آثار گرافیتی بود، توضیح داد: این آثار با هدفی فراتر از تزئین، برای بازخوانی تاریخ ایستادگی ملت ایران طراحی شدند. این آثار که با رویکردی «زیرزمینی» و در قالب هنر شهری (Street Art) اجرا شدند، تلاش کردند تا فضای بصری مسیر تشییع را با نمادهایی از پیروزی و وفاداری عجین کنند.
وی تصریح کرد: ویژگی کلیدی این پروژه، عنصر غافلگیری بود؛ بهگونهای که آثار در ساعات اولیه صبح و در کمال شگفتی (سورپرایز) برای شهروندان نمایان شدند تا پیام مقاومت، بدون واسطه و مستقیم در فضای شهری قرار گیرد. در این میان، هویت هنرمندان نیز در پسِ آثار باقی ماند تا تمرکز مخاطب تنها بر «پیام» باشد.
روایتی از هنر گرافیتی در مسیر تشییع رهبر شهید
قاضی زاهدی گفت: موضوعات این گرافیتیها، طیفی از حماسه را در بر میگیرد؛ از یادآوری دفاع مقدس تا روایت شهادت رهبر شهید انقلاب. یکی از محورهای برجسته این آثار، نمایش شکست رژیم آمریکا در حمله اخیر به اصفهان است که در طراحیها، شباهتهای این رویداد با حادثه طبس مورد تأکید قرار گرفته تا یادآور شکستهای تکرارپذیر متجاوزان باشد.
وی عنوان کرد: این روایت بصری در ابعاد بزرگی اجرا شد، بهطوری که برخی دیوارهای ۳۲ مترمربعی و پرترهای از رهبر شهید در ابعاد ۴ در ۸ متر، در نقاط استراتژیک مسیر جای گرفتند.
مدیر خانه کاریکاتور در پایان تاکید کرد: بازخوردهای گسترده در فضای مجازی و بهویژه توییتر، نشان داد که این پیوند میان هنر مدرن شهری و مفاهیم اعتقادی، توانسته است تأثیری عمیق بر حال و هوای جمعیت حاضر در مسیر میدان آزادی بگذارد.
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