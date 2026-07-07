برگزاری نشست آمادگی مراسم تشییع رهبر شهید ایران در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حشد شعبی عراق، نشست گسترده عبدالعزیز المحمداوی رئیس ستاد کل حشد شعبی عراق در مقر فرماندهی ستاد عملیات کربلا با حضور مدیر دفتر نخست وزیر و معاون فرمانده ستاد عملیات مشترک و شماری از فرماندهان نظامی و امنیتی عراق برگزار شد.
هدف از این نشست، بررسی آخرین آمادگیها مرتبط با مراسم تشییع شهید سید علی خامنهای است.
در این نشست، آخرین طرحهای امنیتی و ساماندهی مراسم و سازوکارهای هماهنگی میان سازمانهای مختلف امنیتی و نظامی در راستای روان بودن اجرای وظایف محوله و حفظ امنیت و نظم عمومی طی زمان تشییع بررسی شد.
حاضران در این نشست بر اهمیت یکپارچه سازی تلاشها و انسجام وظایف میان همه طرفها و تداوم آمادگیهای میدانی و لجستیکی برای موفقیت آمیز بودن مراسم تشییع براساس طرحهای از پیش ترسیم شده و تحقق بالاترین سطح امنیت و ساماندهی تاکید کردند.
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