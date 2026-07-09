۷ پیام تشییع میلیونی پیکر امام خامنه ای برای دوست و دشمن  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ایران مراسم تشییع حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی را صرفاً وداع با فردی که چندین دهه‌ کشور را رهبری کرده بود، تلقی نکرد؛ بلکه آن را یک نبرد سیاسی و رسانه‌ای دانست که اهمیت آن کمتر از نبردهای نظامی پیشین نیست. به این ترتیب، پس از ماه‌ها تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، مراسم تشییع به آزمونی واقعی تبدیل شد که توانمندی جمهوری اسلامی در تداوم خود را ثابت کرد و نشان داد که جنگ به مهمترین هدف خود که شکستن حاکمیت ایران از درون است، نرسیده بود.

۱- شکست دشمن در اهداف جنگ

المیادین ابعاد موفقیت تشییع میلیونی پیکر رهبر شهید انقلاب و حضور گسترده مردم در آن را تنها یک موفقیت سازمانی نمی داند و معتقد است که این مراسم حامل این پیام مهم برای دشمنان است که جمهوری اسلامی قادر است صحنه را مدیریت کند، امنیت خود را تأمین کند و رویدادی به این بزرگی را در موقعیت خاص زمانی، سازماندهی کند.

به نوشته المیادین ، حضور میلیونی مردم، پیام حمایت از اصول انقلاب اسلامی بود و ثابت می‌کرد که ملت ایران، در مواقع خطر در کنار نهادهای دولتی هستند. تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تأییدی بر این نکته بود که ایران دارای سرمایه انسانی و نهادی است که این امکان را برایش فراهم می‌سازد تا پس از شهادت رهبرانش به راه خود ادامه دهد و دستگاه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی آن علی‌رغم ضربات سختی که به آن‌ها وارد شده، همچنان می‌توانند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

تهران با مدیریت جمعیت انبوه و میلیونی حاضر در مراسم تشییع به دنبال تأکید بر این نکته بود که جنگ، علیرغم خسارات جانی و نظامی که به بار آورد، در شکستن اراده ملی یا ایجاد شکاف بین حاکمیت و پایگاه مردمی آن موفق نبود.

۲- جغرافیای انسانی و ایجاد بازدارندگی

المیادین در ادامه تصریح می کند که در دکترین امنیتی و سیاسی تهران، جغرافیای انسانی و توانایی بسیج توده‌ها در حمایت از نظام، یکی از مهم‌ترین سلاح‌های بازدارنده است. وقتی جهان می‌بیند که میلیون‌ها ایرانی در یک لحظه حساس به خیابان‌ها سرازیر می‌شوند، پیام مستقیم خطاب به سرویس‌های اطلاعاتی غربی و منطقه‌ای را درک می کند، مبنی بر اینکه حساب کردن روی فرسایش داخلی حاکمیت یا ایجاد شورش مردمی در ایران، یک توهم است.

المیادین می افزاید که بازدارندگی ایجاد شده بر اثر مراسم تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، نه تنها با نمایش اقتدار موشک‌های بالستیک ایران برابری می کند، بلکه گاهی از آن هم فراتر می‌رود، زیرا عمق استراتژیک ملت ایران را نشان می‌دهد که با حملات هوایی نمی‌توان آن را از بین برد.

۳- مشروعیت بین المللی بعد از جنگ

حضرت آیت الله خامنه‌ای در جنگ مقابل آمریکا به شهادت رسید و توصیف «شهید» در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی به او جایگاهی نمادین می دهد که فراتر از مقام یک رهبر سیاسی است. شهادت در افکار اسلامی و شیعی، پایان کار نیست؛ بلکه آغاز مرحله جدیدی از بسیج عمومی و استواری مردمی است که پیوند مستمر شهادت سید خامنه ای را با ارزش های ایثار و مقاومت برآمده از واقعه کربلا تبیین می کند.

مراسم تشییع همچنین فرصتی برای بسیج مجدد جامعه پس از ماه ها جنگ در کشور ایجاد کرد. کشورهایی که از جنگ بیرون می آیند به رویدادی وحدت بخش نیاز دارند تا روحیه عمومی را دوباره متحد کند و به مردم این احساس را بدهد که فداکاری ها بیهوده نبوده است.

۴- پیام مراسم تشییع برای متحدان ایران در محور مقاومت

در عین حال، مراسم تشییع پیکر امام خامنه ای، پیام بسیار مهمی برای متحدان تهران در منطقه و بویژه محور مقاومت داشت. این مراسم صرفاً وداع با یک رهبر نبود، بلکه تبدیل به نقطه عطفی شد که در آن رهبران و نیروهای مقاومت جهان عرب و اسلام دور پیکر شهید امام خامنه‌ای گرد هم آمدند. این مراسم نشان‌دهنده وحدت صفوف مقاومت شده و تاکیدی بر این مطلب است که شهادت رهبر انقلاب، شتاب جدیدی به رویکرد مقاومت می‌دهد.

۵- همه پرسی مردمی برای اصول حاکمیت

تجمع ده‌ها میلیونی مردم ایران در خیابان‌ها و میادین، مانند یک رفراندوم مردمی در تایید اصولی است که امام خامنه‌ای برای آن زندگی کرده و جان خود را از دست داد. این روند نشان می دهد که جانشین ایشان نیز در زیر این پرچم، به راه خود ادامه خواهند داد.

۶- مراسم تشییع، دروغ انزوای ایران را رو کرد

پیامدهای مراسم تشییع پیکر امام خامنه ای تنها به داخل ایران محدود نشد، بلکه به حوزه دیپلماتیک نیز کشیده شد. این مراسم به یکی از بزرگترین گردهمایی های سیاسی منطقه در سال های اخیر تبدیل شد. هیئت‌های رسمی بلندپایه از ده‌ها کشور عربی و اسلامی و بین الملل شامل سران کشورها، معاونان رئیس‌جمهور، روسای دولت‌ها، وزرا، روسای مجالس و سنا، و شخصیت‌های برجسته سیاسی و مذهبی در این مراسم شرکت کردند. بر اساس برآوردها، تعداد کشورهای شرکت کننده در مراسم تشییع، بین ۷۰ تا ۱۰۰ کشور بود.

این حضور با توجه به تلاش‌های مستمر آمریکا برای منزوی کردن تهران به صورت دیپلماتیک و کاهش نفوذ منطقه‌ای آن از اهمیت استثنایی برخوردار است. حضور هیئت‌های بلندپایه کشورهایی که به‌ طور سنتی به عنوان متحدان نزدیک واشنگتن طبقه‌بندی می‌شدند، نشان‌دهنده این آگاهی فزاینده است که ایران بازیگری است که نمی‌توان آن را در معادلات خاورمیانه نادیده گرفت. این حضور همچنین نشان داد که تحریم‌های اقتصادی، با وجود تاثیرات محدودی که دارند، نتوانستند تهران را از نظر سیاسی یا دیپلماتیک کنار بگذارند.

این مراسم علاوه بر شکست انزوای تحمیلی به ایران، موقعیت تهران را در تحولات شتابان به سمت یک نظام جهانی چند قطبی، به عنوان یک قدرت منطقه ای برای ایفای نقش گسترده تر در موازنه های بین المللی، تثبیت کرد.

۷- پیروزی در نبرد نمادگرایی

بنابراین، اهمیت تشیع پیکر رهبر شهید انقلاب، تنها در تعداد شرکت کنندگان نبود، بلکه در پیام هایی بود که در داخل و خارج از کشور داشت. این مراسم ثابت کرد که جنگ موفق به ترور رهبر شد، اما در سرنگونی حاکمیت و یا سردرگمی نهادهای آن موفق نبود و جمهوری اسلامی همچنان قادر است بر شوک ها غلبه کند، انتقال قدرت را مدیریت کند، حمایت مردمی را بسیج کند و یکی از بزرگترین خسارت های خود در از دست دادن رهبر انقلاب را به صحنه ای تبدیل کند که روایت استواری و غرور ملی را تقویت کند. به این ترتیب این مراسم، اعلام آغاز مرحله جدیدی بود که در آن نبرد آگاهی و نمادگرایی به موازات معادلات سیاست و قدرت در جریان خواهد بود.