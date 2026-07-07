واکنش پاریس به انفجارهای دمشق همزمان با حضور ماکرون در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کاخ الیزه اعلام کرد که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر خود به سوریه و حرکت به سمت کاخ ریاست جمهوری صدای انفجارهای دقایق قبل در دمشق را نشنیده است.

الیزه اضافه کرد که برنامه های ماکرون در این سفر با وجود انفجارهای مذکور در جریان است.

دقایقی قبل وقوع ۲ انفجار نزدیک مقر وزارت گردشگری سوریه در دمشق گزارش شد. همچنین تاکید شده که این انفجارها نزدیک محل اقامت امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در دمشق صورت گرفته است. لازم به ذکر است که ماکرون روز گذشته وارد سوریه شده بود.

رویترز نیز از وقوع انفجارهایی در دمشق خبر داد.

در عین حال الاخباریه سوریه گزارش داد که ابو محمد الجولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه به استقبال ماکرون در کاخ ریاست جمهوری همزمان با شنیده شدن صدای این انفجارها رفته است.