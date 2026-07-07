زخمی شدن ۱۸ تن در انفجارهای امروز دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت کشور سوریه اعلام کرد که ۲ بمب در یک خودرو پارک شده و سطل زباله قرار داده شده بودند. محل انفجار این ۲ بمب خارج از چارچوب امنیتی تخصیص داده شده به مقر اقامت رئیس جمهور فرانسه بوده است.

این وزارت خانه اضافه کرد: در جریان این انفجارها نزدیک وزارت گردشگری ۱۸ تن از جمله چهار نیروی پلیس زخمی شدند.

روسیا الیوم نیز به نقل از منابع محلی گزارش داد که معاون وزیر گردشگری سوریه در جریان این انفجارها زخمی شده است.

پیشتر کاخ الیزه اعلام کرد که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر خود به سوریه و حرکت به سمت کاخ ریاست جمهوری صدای انفجارهای دقایق قبل در دمشق را نشنیده است.

الیزه اضافه کرد که برنامه های ماکرون در این سفر با وجود انفجارهای مذکور در جریان است.