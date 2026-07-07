تعطیلی مناطق گردشگری شهرستان چناران به مدت ۳روز 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهریان مقدم صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مدیریت بهینه فراهم آوردن شرایطی ایمن و تسهیل‌ جهت زائران و عزاداران در سوگ رهبر شهید، مناطق و مراکز گردشگری شهرستان چناران از تاریخ ۱۷ تیرماه به مدت سه روز تعطیل خواهند بود.

دبیر ستاد خدمات سفر چناران بیان کرد: در پی اعلام عزای عمومی و تعطیلی رسمی کشور از سوی هیئت دولت به مناسبت این ضایعه عظیم و به‌ منظور فراهم‌ سازی زمینه حضور پرشور هم‌وطنان در مراسم سوگواری و تشییع پیکر مطهر آن شهید والا مقام، بدین‌ وسیله اعلام می‌دارد مناطق گردشگری شهرستان چناران علل الخصوص روستای گردشگری اخلمد و رادکان در روزهای چهارشنبه ۱۷ لغایت ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل بوده و هیچ‌گونه خدماتی به گردشگران و مسافران ارائه نخواهد داد.

وی اظهار کرد: از کلیه بازدیدکنندگان و گردشگران تقاضا می‌شود ضمن انجام هماهنگی‌های لازم برای مراجعه پس از روزهای تعطیل، در این ایام با حضور حماسی و عزادارانه خود در آیین‌ وداع با آن اسوه مقاومت، بار دیگر بیعت خویش را با آرمانهای بلند انقلاب و شهدا به نمایش بگذارند.